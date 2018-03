Stiri pe aceeasi tema

- Trei dispozitive explozive improvizate au fost gasite in supermarketul "Super U" din localitatea Trebes, unde trei persoane au murit dupa ce un individ inarmat cu un pistol a luat mai multi ostatici, a informat, sambata, o sursa judiciara, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro. Autoritatile…

- Politia franceza a arestat o a doua persoana suspectata ca ar fi implicata în atacul armat comis în localitatea Trebes, în urma caruia patru persoane au fost ucise, a informat o sursa judiciara, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Deputata ucraineana Nadia Savcenko a intrat vineri in greva foamei pentru a protesta impotriva arestarii sale sub acuzatia ca ar fi planuit sa rastoarne guvernul, la mai putin de doi ani de cand a fost primita in tara ca erou national, dupa doi ani de detentie in Rusia, informeaza Reuters.Savcenko,…

- Autoritatile turce au emis vineri mandate de arestare impotriva a inca 155 de persoane suspectate de apartenenta la reteaua clericului Fethullah Gulen, acuzat de Ankara de orchestrarea puciului esuat din iulie 2016, transmite Reuters. Conform politiei din Istanbul, 55 din mandatele emise…

- Politia turca a arestat 35 de persoane in mai multe operatiuni care au vizat Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK, considerata organizatie terorista de Turcia, Uniunea Europeana si SUA), pentru presupuse planuri de a perturba sarbatoarea Nevruz, care marcheaza inceputul primaverii, transmite dpa.…

- Lovitura de imagine pentru autoritațile romane, care au reușit sa rețina un membru important al mafiei italiene. Cosimo Scaglione Gabor, asasin al mafiei italiene, a fost prins in Satu Mare. Barbatul, care a fost condamnat pentru mai multe crime, cel mai probabil la comanda mafiei italiene, a fost reținut…

- O instanta egipteana a condamnat la moarte, sâmbata, zece barbati care au fost gasiti vinovati de organizarea unor atacuri teroriste asupra politiei si a fortelor de securitate, relateaza site-ul agentiei Reuters. Totodata, alti cinci barbati au primit pedepse cu închisoarea…

- Procurorii turci au emis mandate de arestare pentru 92 de profesori si alte 94 de persoane in trei operatiuni distincte impotriva persoanelor suspectate de presupuse legaturi cu reteaua predicatorului Fethullah Gulen, despre care guvernul de la Ankara considera ca a stat in spatele puciului esuat din…

- Procurorii din Istanbul au emis mandate de arestare pe numele a 121 de persoane suspectate de legaturi cu reteaua FETO condusa de clericul musuluman Fethullah Gulen, relateaza site-ul agentiei Anadolu, scrie mediafax.ro.

- Kremlinul s-a declarat marti gata sa coopereze cu autoritatile britanice daca acestea ii cer ajutorul pentru a ancheta cazul unui fost agent dublu internat in stare critica in Marea Britanie dupa ce ar fi fost expus la o substanta necunoscuta, informeaza Reuters. "Nimeni nu ne-a abordat cu o astfel…

- Procurorii din Ankara au emis 20 de mandate de arestare pe numele unor indivizi suspectati de legaturi cu reteaua terorista Stat Islamic, iar 12 persoane au fost deja arestate de catre Politia turca, relateaza site-ul agentiei Anadolu, scrie mediafax.ro.

- Politia turca a arestat 12 persoane suspectate de legaturi cu reteaua terorista Stat Islamic. In raidurile antiteroriste efectuate in capitala Turciei, 12 persoane au fost arestate.Majoritatea suspectilor nu este de nationalitate turca, iar, potrivit procurorilor, indivizii se ocupau cu…

- Autoritatile turce au intarit luni masurile de securitate la Ankara si au declansat o operatiune de urmarire impotriva unor presupusi militanti ai gruparii Stat Islamic (SI), la o zi dupa o „alerta de securitate” americana, informeaza mass-media preluate de AFP, conform agerpres. Doisprezece oameni…

- Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a impus, marti, sanctiuni impotriva a doi indivizi si sapte organizatii din Africa si Asia suspectate de legaturi cu reteaua terorista Stat Islamic, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Potrivit Trezoreriei SUA, pe lista sanctiunilor au ajuns Abu Musab…

- Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a impus sanctiuni impotriva a doi indivizi si sapte organizatii din Africa si Asia suspectate de legaturi cu reteaua terorista Stat Islamic, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, scrie mediafax.ro.

- Persoane necunoscute au aruncat luni o grenada in apropierea unei sectii de politie intr-o suburbie a Atenei, ranind o persoana, au declarat surse din cadrul politiei elene, relateaza Reuters.

- Doua persoane au fost impuscate mortal vineri in centrul orasului elvetian Zurich, intr-un atac despre care politia locala afirma ca nu are indicii ca ar fi o actiune terorista, informeaza agentia Reuters. Atacul a avut loc in apropierea unei filiale a bancii UBS, la putin timp dupa ora locala…

- Irakul a extradat in Rusia patru femei si 27 de copii suspectati ca au legaturi cu reteaua terorista Stat Islamic, relateaza postul irakian Al-Sumaria, citat de site-ul agentiei Reuters, scrie mediafax.

- Autoritatile turce au emis noi mandate de arestare pe numele a 170 de militari, suspectati de legaturi cu confreria lui Fethullah Gulen, acuzata ca a planificat lovitura de stat esuata din iulie 2016, potrivit Anadolu, scrie Reuters, arata news.ro.Intre cei vizati de aceasta operatiune se…

- Cel putin cinci oameni au murit si alti patru au fost raniti dupa ce un individ a deschis focul asupra oamenilor aflati in vecinatatea unei biserici din orasul rus Kizliar, provincia Daghestan, au anuntat, ieri, autoritatile locale, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Procurorii din Turcia au cerut, miercuri, inchisoare pe viata pentru 267 de persoane suspectate ca au participat la tentativa de lovitura de stat din Turcia din 2016 si pentru presupuse legaturi cu reteaua FETO condusa de clericul Fethullah Gulen, relateaza agentia Anadolu.

- Cel putin doi oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit in Belgia. Tragedia s-a produs dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, potrivit site-ul agentiei de presa Reuters. Avionul s-a prabusit in apropierea…

- Politia turca a retinut 48 de persoane care sunt suspectate ca ar fi membri ISIS. Cei retinuti sunt suspectati ca pregateau un atentat, conform purtatorului de cuvant al politiei din Istanbul, scrie Reuters.

- Politia din orasul turc Istanbul a retinut, sambata, 31 de persoane suspectate de legaturi cu organizatia Stat Islamic si care ar fi pregatit un atac terorist, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Autoritațile americane au declarat ca au arestat un cetațean saudit, rezident in statul Oklahoma, care in trecut s-a antrenat cu organizația terorista al-Qaeda in anul 2000, și care a luat de asemenea lecții de zbor in SUA, conform agenției France Presse.

- Marocanul care a atacat cu cutitul mai multe persoane in Finlanda in august 2017, omorand doua persoane si ranind noua, se considera un soldat al gruparii Stat Islamic (SI) si a invocat printre motivele agresiunii sale loviturile aeriene din Siria ale coalitiei conduse de SUA, a comunicat miercuri…

- Accident in lanț in Emirate, produs din cauza ceții. 22 de oameni au fost raniti si 44 de masini au fost distruse. Accidentul s-a produs pe autostrada care face legatura intre Dubai si Abu Dhabi. Soferii au ignorat ceata deasa si au circulat cu viteza, asa ca impactul in lanț a fost inevitabil. Una…

- Masurile de represiune, care au ajuns si la Asociatia Nationala a Medicilor, reprezinta motive de ingrijorare in ceea ce priveste dreptul la libera exprimare in regimul lui Tayyip Erdogan, cel care i-a numit pe opozantii interventiei militare „tradatori". Turcia a lansat luna trecuta o ofensiva militara…

- Se supecteaza ca incendiul, care a inceput in jurul orei 7,30 dimineata (ora locala), a izbucnit la camera de urgente de la primul etaj al cladirii principale a spitalului Sejong din oras, situat la 280 km de Seul, potrivit autoritatilor. Focul a fost stins dupa o ora si 40 de minute. Se crede ca, la…

- Douazeci si sapte de persoane au fost ranite, dintre care patru sunt in stare foarte grava, intr un accident rutier produs joi pe o sosea nationala din sud vestul Frantei, transmit Reuters si France 3, citand autoritati locale. Potrivit Agerpres.ro, uUn autocar in care se aflau 45 de elevi de liceu…

- Autoritatile din Spania monitorizeaza frontierele pentru a se asigura ca fostul lider catalan Carles Puigdemont nu se va intoarce neobsevat si nu va prelua conducerea Parlamentului regional, a declarat, marti, un oficial spaniol de rang inalt, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Autoritatile din Venetia au anuntat ca vor lua masuri dupa ce patru turisti japonezi au primit o nota de plata de 1.100 de euro la un restaurant, unde au comandat patru portii de friptura, un platou cu peste si pahare cu apa, scrie The Guardian.

- Autoritatile americane au interzis transportul de marfa de pe aeroportul international din Cairo spre SUA, cu exceptia valizelor pasagerilor, relateaza Reuters. Surse din cadrul conducerii aeroportului au declarat ca SUA si-au justificat decizia prin lipsa de incredere in masurile de securitate de…

- Autoritatile kurde au emis luni mandate de arestare impotriva a 35 de persoane suspectate ca fac 'propaganda terorista' pe retelele sociale impotriva ofensivei pe care Ankara o desfasoara impotriva unei militii kurde in Siria, informeaza AFP. Potrivit postului public de televiziune…

- Autoritatile de la Ciudad de Mexico au respins afirmatia presedintelui american Donald Trump potrivit careia Mexicul este cea mai periculoasa tara din lume, reiterand ca nu vor finanta zidul pe care Administratia de la Washington intentioneaza sa-l ridice la frontiera de sud a Statelor Unite, informeaza…

- Autoritațile germane au efectuat percheziții la domiciliile a 10 presupuși spioni iranieni, ca urmare a unei operațiuni ample a agenției interne de informații a țarii (Bundesamt fur Verfassungsschutz- Bfv).

- Autoritatile din Myanmar au impuscat sapte manifestanti din regiune Rakhin, iar alti 12 au fost raniti, in urma unei altercatii intre politie si oamenii adunati pentru a sarbatori o veche regiune budista, Arakan, care au devenit violenti, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Un barbat in varsta de 29 de ani, din judetul Prahova, a fost retinut, miercuri, de politistii saceleni, fiind acuzat ca a furat mai multe obiecte dintr-un lacas de cult din Sacele. Prahoveanul este acuzat ca ar fi patruns in noaptea de 17/18 noiembrie 2017, prin fortarea unei ferestre, in incinta unei…

- Doua persoane au fost ranite duminica in urma exploziei produse in apropierea unei statii de metrou din Stockholm, au declarat autoritatile, care au precizat ca nu exista indicii ca ar fi fost vorba de un incident terorist, relateaza agentia Reuters si site-ul The Local. Un purtator de…

- Mii de persoane au protestat pentru a treia zi, sambata, in Iran, in capitala Teheran avand confruntari cu fortele de ordine, iar doi protestatari ar fi fost ucisi intr-un oras de provincie, informeaza Reuters conform News.ro . Un numar mare de oameni au fost arestati in timpul protestelor impotriva…

- Serviciul Federal al Securitatii Rusiei (FSB) a anuntat sambata ca a fost retinut individul care a organizat si a comis atentatul cu bomba intr-un supermarket din orasul Sankt Petersburg, soldat cu 13 raniti, potrivit agentiilor ruse de presa, citate de Reuters.