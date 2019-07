Stiri pe aceeasi tema

- Poliția italiana a anunțat luni ca a confiscat un veritabil arsenal de razboi, inclusiv o racheta aer-aer și 20 de puști sofisticate, în cadrul unei descinderi la simpatizanți ai extremei drepte, în nordul peninsulei, scrie AFP.Aceasta operațiune antiterorista viza italieni cu "ideologie…

- Andrei Radu (22 de ani) traverseaza o perioada excelenta in cariera sa de fotbalist. Titular incontestabil la Genoa, in sezonul trecut, portarul roman a fost rascumparat de Inter Milano, grupare care il cedase, anul trecut, rivalei din Genova. In urma demersului facut de clubul lombard, liderul echipei…

- Inter Milano l-a rascumparat pe Ionuț Radu pentru suma de 12 milioane de euro, scrie presa italiana, dupa ce anul trecut l-a vandut la Genoa cu 9 milioane de euro. Cristi Chivu, promovat de Inter. Ce echipa va antrena fostul capitan al Romaniei "FC Internazionale Milano anunța ca Ionuț…

- Ionut Radu, 22 de ani, capitanul naționalei de tineret, a fost cumparat definitiv de Inter, care-l va imprumuta inca un sezon la Genoa. Presa din Italia susține ca Inter l-a rascumparat pe Ionuț Radu pentru suma de 12 milioane de euro. Internazionale Milano a publicat pe site-ul oficial transferul lui…

- Presa locala a relatat ca barbatii, cu varste cuprinse intre 30 si 54 de ani, au sosit la Kiev vineri dupa-amiaza, dupa ce au fost adusi in capitala ucraineana din orasul port rusesc Rostov pe Don. Potrivit presei locale, eliberarea a fost organizata fara mediatori oficiali de catre politicianul…

- ROMANIA-GERMANIA LIVE VIDEO. Inter l-a vandut pe Radu, vara trecuta, la Genoa, cu optiune de rascumparare, pe care a activat-o de curand. Insa gruparea milaneza nu considera ca este momentul ca portarul nationalei de tineret a Romaniei sa se alature acum lotului antrenat de Antonio Conte. Pe…

- In zorii zilei de sambata, Kim Jong-un a venit cu o noua «surpriza», in total dezacord cu gesturile recente, intalnirile cu lideri mondiali prin care lasase impresia ca dorește realmente denuclearizarea peninsulei coreene. Media sud-coreeana, cea japoneza și agențiile internaționale de presa au anunțat…

- Aflat la cel mai bun sezon din cariera, Ionuț Radu (21 de ani) ar putea fi protagonistul unei afaceri uluitoare. Presa din Italia anunța ca portarul, in prezent la Genoa, va reveni la Internazionale Milano, club care va plati in schimbul sau 12 milioane de euro.