Autorităţile israeliene au început să trimită notificări de expulzare solicitanţilor de azil africani Autoritatile israeliene au inceput sa trimita notificari solicitantilor de azil africani, in cadrul planului guvernamental care vizeaza expulzarea a circa 38.000 de oameni, a declarat un purtator de cuvant al Ministerului de Interne israelian, citat de dpa.



Sunt vizati barbatii fara copii, care sunt instiintati astfel ca au la dispozitie doua luni pentru a parasi Israelul, in caz contrar putand ajunge dupa gratii.



Planul de expulzari a fost criticat atat de organizatii internationale pentru drepturile omului, cat si de ONG-uri din tara, care sustin ca deportarea solicitantilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

