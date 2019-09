Autorităţile indoneziene se aşteaptă ca sezonul ploios să ajute la stingerea incendiilor de pădure Agentia pentru gestionarea dezastrelor din Indonezia (BNPB) a declarat ca se asteapta ca incendiile forestiere care au distrus zone intinse ale insulei Sumatra si in partea indoneziana a insulei Borneo sa fie stinse in curand odata cu sosirea anotimpului ploios, relateaza Reuters.



Indonezia a petrecut luni intregi luptand impotriva incendiilor de padure izbucnite deseori din cauza practicilor de curatare prin ardere a terenurilor in vederea exploatarii lor pentru agricultura.



"Referitor la un raport intocmit pe baza celor mai recente imagini din satelit si a observatiilor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul indonezienilor care sufera de probleme respiratorii provocate de smogul rezultat in urma incendiilor de vegetatie, care invaluie de cateva luni Borneo si Sumatra, a depasit 919.000, a anuntat Agentia pentru Gestionarea Situatiilor de Dezastru din Indonezia (BNPB), citata de VNA. Potrivit datelor…

- Autoritațile ruse susțin ca o parte din incendiile de vegetație din Siberia au fost declanșare intenționat de persoane care incercau sa mascheze taierile ilegale de padure, informeaza site-ul agenției de știri Reuters, potrivit Mediafax.Procurorii ruși au anunțat marți ca au identificat cazuri…

- Mii de militari si politisti au fost desfasurati in Indonezia pentru a ajuta la combaterea incendiilor de padure din cauza carora a fost declarata stare de urgenta in sase provincii de pe insula Sumatra si provincia Kalimantan din Borneo, a anuntat miercuri un reprezentant al departamentului pentru…

- Mii de militari si politisti au fost desfasurati in Indonezia pentru a ajuta la combaterea incendiilor de padure din cauza carora a fost declarata stare de urgenta in sase provincii de pe insula Sumatra si provincia Kalimantan din Borneo, a anuntat miercuri un reprezentant al departamentului pentru…

- Mii de militari si politisti au fost desfasurati in Indonezia pentru a ajuta la combaterea incendiilor de padure din cauza carora a fost declarata stare de urgenta in sase provincii de pe insula Sumatra si provincia Kalimantan din Borneo, a anuntat miercuri un reprezentant al

- Portugalia a cerut luni ajutorul bombardierelor cu apa spaniole pentru a lupta impotriva incendiilor de padure care, din cauza vanturilor puternice, s-au reaprins in cursul serii, intr-o regiune din centrul tarii in care flacarile au ucis peste o suta de persoane in urma cu doi ani, relateaza AFP…

- Guvernatorul din Hawaii a declarat vineri stare de urgenta pe insula Maui unde pompierii se lupta cu incendii de vegetatie care au determinat evacuarea a mii de persoane si au invaluit plajele intr-un nor de fum, relateaza Reuters, relateaza Agerpres.Citește și: Japonia a fost lovita de un…

- Ploi torentiale sunt prognozate miercuri pentru insula Kyushu din sudul Japoniei, determinand autoritatile locale sa ordone evacuarea a aproape 800.000 de persoane, dupa ce Agentia nationala de meteorologie a cerut rezidentilor sa isi protejeze vietile si sa se indrepte imediat spre centrele special…