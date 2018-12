Stiri pe aceeasi tema

- Nivelul de alerta pentru vulcanul Anak Krakatoa din Indonezia a fost ridicat la cel mai inalt nivel posibil, dupa o serie de erupții. Zborurile din zona au fost redirecționate, arata Agenția pentru Gestionarea Dezastrelor (BNPB) din țara insulara. Toate zborurile din jurul vulcanului au fost redirecționate…

- Nivelul de alerta pentru vulcanul Anak Krakatoa din Indonezia a fost ridicat la cel mai inalt nivel posibil, dupa o serie de eruptii, iar zborurile au fost redirectionate, a anuntat Agentia Indoneziana pentru Gestionarea Dezastrelor (BNPB), relateaza BBC.

- Bilantul in urma unui tsunami care a lovit Indonezia dupa o eruptie vulcanica a crescut la 281 de morti si peste 1.000 de raniti, a anuntat luni Agentia nationala de gestionare a catastrofelor, citata de dpa si AFP, titrate de Agerpres. “Numarul victimelor va continua sa creasca, la fel si pagubele”,…

- O portiune masiva de teren de pe un versant al insulei vulcanice Anak Krakatoa s-a prabusit in ocean declansand tsunamiul care a lovit Indonezia, provocand moartea a sute de persoane, au precizat luni autoritatile si oamenii de stiinta, potrivit Reuters. Cel putin 281 de persoane au decedat, sute au…

- Este bine cunoscut faptul ca vulcanii au capacitatea de a genera valuri tsunami uriașe. In cazul tsunami-ului din Indonezia, petrecut sambata, a fost vorba despre o alunecare de teren masiva care a ajuns brusc in apa. Nu este inca clar daca o parte a vulcanului Anak Krakatau a ajuns in mare, sedimentele…

- NASA a publicat imagini cu momentul in care a erupt vulcanul care a declanșat tsunamiul din Indonezia. Peste 160 de persoane au murit, iar alte sute au fost ranite din cauza valurilor uriașe care au lovit zona de coasta din vestul insulei Java. In imaginile realizate de la bordul Stației Spațiale Internaționale…

- Nenorocirile se tin lant de localnicii de pe insula Sulawesi din Indonezia. Dupa cutremurul devastator urmat de tsunami, in aceasta dimineata, a erupt vulcanul Soputan. Autoritatile au declarat ca, deocamdata, nu au emis ordine de evacuare.

- Miscarea telurica a fost urmata de declansarea unei alerte pentru tsunami, ridicata de autoritati la scurt timp, potrivit Reuters. Agentia de meteorologie din Indonezia a emis o alerta de tsunami pentru locuitorii din provinciile situate in centrul si vestul Sulawesi, cerandu-le rezidentilor sa se…