Stiri pe aceeasi tema

- Avertismentul are la baza ultimile informații aparute in urma investigațiilor tragediei in care a fost implicat un Boeing 737 al companiei indoneziene Lion Air. The Wall Street Journal scrie ca autoritațile aviatice americane vor trimite și o serie de avertismente de securitate legate de proble…

- Anchetatorii au preluat datele orare de la recorderul de zbor al avionului Lion Air care s-a prabușit in mod misterios și a ucis 189 de persoane. Autoritațile indoneziene au extins cautarea victimelor și a resturilor pe mare, dupa ce timp de 69 de ore s-a așteptat descarcarea datelor. Autoritațile au…

- Cutia neagra a zborului Lion Air JT 610 a fost recuperata de scafandri pe coasta Indoneziei, scrie BBC. Avionul, care avea la bord 189 de persoane, s-a prabusit la scurt timp dupa decolarea de la Jakarta, luni. Aeronava s-a prabusit in Marea Java si nu au existat...

- Comandantul fortelor armate indoneziene a declarat ca o echipa de cautare si salvare a localizat o parte din avionul companiei Lion Air care s-a prabusit luni in mare cu 189 de persoane la bord, relateaza Reuters. ‘Credem cu tarie ca am gasit o parte din fuzelajul JT610 ‘, a declarat Hadi Tjahjanto…

- Aeronava companiei Lion Air, care s-a prabusit in ocean la scurt timp dupa decolarea de la Jakarta, a avut o problema tehnica in cursul zborului precedent, care insa a fost rezolvata in conformitate cu procedurile, a declarat directorul general al firmei, relateaza agentia Reuters.

- Cel putin 188 de persoane se aflau la bordul avionului Boeing 737 MAX 8 al companiei Lion Air, care s-a prabusit luni la scurt timp dupa ce a decolat din Jakarta, au informat mai multi oficiali indonezieni, relateaza site-ul agentiei Reuters. Un purtator de cuvant al agentiei indoneziene…

- Un avion apartinand companiei Lion Air, cu 189 de oameni la bord, care calatorea de la Jakarta la Pangkal Pinang, in Indonezia, s-a prabusit in Marea Java, luni dimineata, potrivit Agentiei de cautare si salvare a tarii, citata de The Guardian.

- Un avion de pasageri operat de compania indoneziana low cost Lion Air s a prabusit la cateva minute dupa decolarea de pe aeroportul international din Jakarta cu destinatia Pangkal Pinang, a declarat luni un oficial al serviciilor de salvare, relateaza dpa si Reuters, preluate de Agerpres. Avionul a…