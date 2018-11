Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile indiene sunt indemnate sa abandoneze incercarile de recuperare a trupului misionarului american care a fost ucis cand incerca sa converteasca la creștinism izolatul trib din insula North Sentinel, scrie Guardian.

- Tragedia s-a produs intr o zona in mod normal interzisa publicului, unde americanul, paramedic de meserie, ajunsese ilegal dupa ce a mituit cativa pescari locali. Barbatul, care era extrem de credincios si un aventurier infocat, planuia sa le daruiasca bastinasilor o minge de fotbal, sfoara pentru…

- Corpul unei fetite ce a fost data disparuta in intemperiile ce au lovit recent Iordania a fost recuperat, iar bilantul victimelor a ajuns la 13 morti si 29 de raniti, conform datelor anuntate luni de autoritatile iordaniene, transmite AFP, potrivit Agerpres.Printre victime se numara si un…

- Fuziunea ELCEN-RADET s-a impotmolit la Primarie Peste 1,2 milioane de bucureșteni ar putea ramane fara caldura și apa calda, la iarna, in condițiile in care fuziunea ELCEN-RADET s-a impotmolit, iar șansele ca aceasta sa se realizeze țin de asumarea de catre Muncipalitate a datoriilor istorice ale regiei…

- Antonio Gutteres, secretarul general al ONU, a vorbit despre brutalitatea acțiunilor intreprinse de guvernul lui Modi in provincia disputata de India și Pakistan inca din 1947, informeaza arynews.tv .

- O femeie din Franța, in varsta de 54 de ani, a fost acuzata ca și-a omorat prietena, o femeie in varsta de 58 de ani, in timpul unei excursii pe care ambele o faceau in Spania. Detaliile cutremuratoare de la aceasta teribila drama au fost oferite de cei de la abc.es. A strangulat-o in mașina și a abandonat-o…