Stiri pe aceeasi tema

- Un profesor a fost retinut de politie miercuri, dupa ce fortele de ordine au intervenit in urma unor informatii despre un atac armat intr-un liceu de la Dalton, in Georgia, si l-au gasit pe instructor baricadat intr-o sala de clasa, a anuntat Departamentul Politiei din Dalton, relateaza Reuters.…

- Mii de fani s-au adunat pe strazile din Mumbai, miercuri, pentru a ii aduce un ultim omagiu starului bollywoodian Stridevi, inainte ca actrita sa fie incinerata la un crematoriu din acest oras, scrie Reuters. Politia a intervenit pentru a controla multimea care a luat cu asalt un club din Mumbai,…

- Guvernul Greciei a anuntat miercuri o noua relaxare a restrictiilor asupra miscarilor de capital introduse in vara lui 2015, majorand cu 28% nivelul maxim al sumelor care pot fi retrase din conturile bancare, transmite Reuters. Potrivit unui decret al Ministerului de Finante publicat in Monitorul…

- Trupul neinsufletit al actritei Sridevi Kapoor, star la Bollywood, a fost trimis catre India, dupa ce a fost predat de autoritatile din Dubai celor din tara de origine a artistei, scrie Reuters. Anuntul a fost facut marti pentru Reuters de un oficial al ambasadei Indiei in Emiratele Arabe Unite.…

- Un lider al kurzilor din Siria, Saleh Muslim, a fost arestat la Praga la cererea Turciei, a anuntat duminica, intr-un comunicat, coalitia de partide din care face parte acesta, relateaza AFP, dpa si Reuters. Politia din capitala ceha a precizat ca a actionat in baza unui mandat de arestare emis de Turcia…

- India: 9 copii morți, dupa ce o duba a intrat intr-o școala. O duba a intrat intr-o școala din estul Indiei, sambata. In urma incidentului au murit noua copii, iar alți 10 au fost raniți și se afla in stare critica la spital, transmit autoritațile locale. Potrivit CNN , incidentul s-a petrecut in Muzzafarpur,…

- Un suporter din Rusia, cautat pentru ca a atacat un fan al echipei Angliei in timpul turneului Euro 2016, a fost arestat in Germania, scrie BBC. Politia din Germania a arestat un suspect in v&acir...

- Frauda a avut loc la filiala din sudul orasului Mumbai a Bancii Nationale Punjab, reusind sa afecteze increderea in sectorul bancar din India.Conform anchetatorilor, un manager al acestei filiale, ajutat de un subordonat au reusit sa sustraga prin fraude 1,8 miliarde de dolari, in intervalul…

- Frauda bancara de 1.8 miliarde de dolari in India. Frauda bancara uriașa a intr-o sucursala a bancii Banka Naționala Punjab din Mimbai, India. 1.8 miliarde de dolari au fost sustrase, fara ca nimeni sa observe. Potrivit Channelnewsasia.com , la sucrusala din Mumbai a bancii, un manager de imprumuturi,…

- Doi frati gemeni au fost arestati joi la New York dupa ce politia a gasit circa 15 kg de substante explozive in apartamentul lor, arestare despre care primarul orasului a afirmat ca ea ''a salvat probabil multe vieti'', relateaza, AFP si Reuters.

- Autoritatile americane au dejucat un atac armat la un liceu, cu doar o zi inainte de cel din Florida , in urma caruia 17 oameni au fost ucisi. Politia din statul Washington a arestat un tanar, dupa ce bunica acestuia a alertat autoritatile privind planurile sale. Femeia a sunat la numarul pentru situatii…

- Fortele egiptene de securitate au omorat zece militanti teroristi si au arestat alti 400 de suspecti, inclusiv persoane de alta nationalitate, in urma unui schimb de focuri izbucnit ca parte din operatiunea desfasurata in regiunea Sinai, a anuntat, marti, armata, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Politia de frontiera poloneza a anuntat ca Saakasvili a sosit in Polonia si i s-a permis sa intre in tara. El a intrat in Ucraina in septembrie 2017, venind tot dinspre Polonia. Autoritatile ucrainene au incercat atunci sa impiedice patrunderea sa in tara pe la frontiera terestra, dar actiunea…

- Autoritatile mexicane l-au capturat pe Jose Maria Guizar,cunoscut si ca “Z43”, lider al unei factiuni din cartelul Los Zetas, au declarat Reuters doua surse din sectorul securitatii. Departamentul de stat al SUA a oferit o recompensa de 5 milioane de dolari pentru informatii ce duc la capturarea sa.

- Beijingul a confirmat arestarea lui Gui Minhai, un disident din Hong Kong care detine cetatenia suedeza, a declarat un reprezentant al MAE chinez, care a criticat si afirmatiile oficialilor din Suedia in legatura cu acest caz, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a prezentat miercuri schita sa pentru un proiect de lege privint imigrantia pe care il va promova saptamana viitoare, spunand ca doreste sa obtina 25 de miliarde de dolari pentru constructia zidului de la granita cu Mexicul, relateaza Reuters.

- Autoritatile au fost alarmate de cativa colegi ai pilotului care au observat starea in care se afla acesta. Politia a descins imediat in cabina barbatului in varsta de 49 de ani si l-a arestat. Din cauza incidentului cei 300 de pasageri care urmau sa ajunga in Mauritius au fost nevoiti sa astepte…

- Grupul elventian Nestle isi vinde fabrica de dulciuri din SUA companiei italiene Ferrero, intr-o tranzactie de 2,8 miliarde de dolari. Aceasta este prima mare miscare a lui Mark Schneider din pozitia de CEO si un alt pas catre productia de alimente mai sanatoase, scrie Reuters. 0 0 0 0…

- Politia din Hong Kong a arestat duminica un barbat sud-coreean suspectat de uciderea sotiei sale si a fiului lor în vârsta de sapte ani, într-o camera a hotelului de cinci stele Ritz-Carlton, transmit Reuters si AFP. Politistii au sosit la hotelul Ritz-Carlton din Hong Kong…

- Mandate de arestare au fost emise pe numele acestor patru barbati, dintre care doi in varsta de 19 ani, unul de 21 de ani si al patrulea de 26 de ani, potrivit aceleiasi surse.Ei sunt acuzati ca au plasat in august un dispozitiv exploziv in fata unui local anarhist din Pireu, marele port…

- Aproximativ 50 de persoane au fost evacuate marti dintr-un Apple Store, la Zurich, in Elvetia, unde o baterie supraincalzita a unui iPhone a ranit un reparator si a degajat fum, a anuntat politia, relateaza Reuters. Politia din Zurich a precizat ca incidentul a avut loc in momentul in care angajatul…

- Petrolul a atins marti pretul de 68 de dolari pe baril pe pietele internationale, atingand cel mai inalt nivel din mai 2015, consecinta a reducerilor de productie ale OPEC si diminuarea stocurilor de titei ale SUA pentru a opta saptamana consecutiv, noteaza Reuters. Organizatia Tarilor…

- Autoritatile irlandeze investigheaza daca injunghierea mortala a unui japonez, intr-o serie de atacuri aparent neprovocate si comise la intamplare miercuri in orasul Dundalk, reprezinta o actiune terorista, informeaza agentia Reuters. Politia a arestat un egiptean in varsta de 18 ani, suspectat de uciderea…

- Mii de persoane au protestat pentru a treia zi, sambata, in Iran, in capitala Teheran avand confruntari cu fortele de ordine, iar doi protestatari ar fi fost ucisi intr-un oras de provincie, informeaza Reuters conform News.ro . Un numar mare de oameni au fost arestati in timpul protestelor impotriva…

- Un barbat despre care se crede c-ar avea explozibili asupra sa a luat ostatici noua adulti si doi copii într-un oficiu postal din orasul ucrainean Harkov (nord-est), a anuntat sâmbata politia, citata de Reuters. Barbatul, neidentificat, este calm, nu a facut nici o cerere si…

- Directorul de vanzari al diviziei de smartphone-uri a Huawei Technologies din China, Teng Hongfei , a fost arestat sub suspiciunea de luare de mita, iar politia efectueaza o investigatie, a anuntat al treilea mare producator de smartphone-uri din lume, transmite Reuters. Huawei a devansat in ultimii…

- Politia antiterorista din Turcia a arestat 12 presupusi militanti ai organizatiei teroriste Stat Islamic, in timpul unor operatiuni anti-droguri desfasurate in provincia sudica Adana, fiind suspectati ca ar planui un atentat in noaptea de Revelion, relateaza site-ul agentiei de stiri Xinhua.

- Barbatul inculpat pentru comiterea atacului cu furgoneta in apropierea unei moschei din zona Finsbury Park, din nord-estul Londrei, in luna iunie, a pledat joi nevinovat la acuzatiile de crima si tentativa de crima legate de terorism, transmite Reuters. Darren Osborne (48 de ani), originar…

- Serbia s-a aflat in centrul crizei migrantilor in 2015 si 2016, cand sute de mii de persoane, refugiate din cauza conflictelor si saraciei din tari ale Orientului Mijlociu si Asiei, au urmat ruta balcanica pentru a ajunge in Uniunea Europeana.Ruta a fost practic inchisa anul trecut, dar…

- Politia britanica a anuntat marti ca a arestat un barbat pentru posesie de arme de foc dupa o operatiune a fortelor de ordine care condus la inchiderea pentru scurt timp a unei sosele importante din estul Londrei, relateaza Reuters. Ofiteri de politie au oprit o masina pe East India Dock Road din…

- Autoritatile bulgare au arestat un grup de traficanti suspectat ca transporta din Turcia migranti proveniti din Irak, Iran si Siria avand ca destinatie finala vestul Europei, a anuntat luni Parchetul bulgar, relateaza Reuters. Gruparea formata din trei kurzi si patru bulgari a fost acuzata de trafic…

- Autoritatile de la Istanbul au arestat un presupus membru al gruparii extremiste Statul Islamic (SI), acuzat de planuirea unor atacuri in Europa, a relatat agentie de presa de stat Anadolu, citata de dpa. Barbatul arestat, cetatean sirian, a fost retinut luna trecuta la Istanbul in drumul spre Europa,…

- Politia din comitatul Suffolk, din estul Angliei, a anuntat luni pe Twitter ca a raspuns la un "incident semnificativ" la baza fortelor aeriene din Mildenhall, cerand publicului sa evite zona, relateaza AFP, dpa si Reuters. Politia a precizat ca "personalul american de la baza a deschis…

- Politia britanica a arestat un barbat care a incercat sa forteze intrarea intr-o baza folosita de fortele aeriene ale SUA din centrul Angliei, relateaza Reuters. "Tocmai s-a ridicat ordinul de inchidere", a declarat un purtator de cuvant de la baza din Mildenhall, comitatul Suffolk. Ministerul britanic…

- Autoritatile turce au emis luni mandate de arestare pentru 106 persoane despre care se crede ca ar fi aranjat casatorii pentru sustinatori ai retelei clericului Fethullah Gulen, acuzata de orchestrarea loviturii militare esuate din 15 iulie anul trecut din Turcia, a declarat un purtator de cuvant…

- Autoritațile din Bangladesh incearca sa ii identifice pe membrii familiei și orice colaboratori cunoscuți ai lui Akayed Ullah, barbatul bengalez despre care Washingtonul susține ca a produs luni o deflagrație in Times Square din New York, transmite Reuters. Șeful poliției din…

- Politia new-york-eza intervine dupa anuntul unei explozii de origine necunoscuta in Manhattan, anunta NYPD, pe Twitter, potrivit Reuters. Cateva persoane au fost ranite in explozie. Un suspect, care este ranit usor, a fost arestat. The NYPD is responding to reports of an explosion of unknown origin…

- Cel putin 25 de oameni, inclusiv sase copii, au fost raniti, in urma raidurilor aeriene israeliene in Fasia Gaza, efectuate dupa ce militantii palestinieni au lansat mai multe rachete inspre orase din sudul Israelului, informeaza agentia de stiri Reuters, citat de zf.ro. Autoritatile militare israeliene…

- Un elev de 16 ani a fost reșinut de polițiști dupa ce a agresat un cadru didactic. Cazul vine la o zi dupa ce un alt elev de 17 ani a fost arestat 30 de zile pentru ca și-ar fi agresat, în repetate rânduri, mai mulți colegi. RECOMANDARE: PREMIERA LA CONSTANȚA.…

- Elevul de la scoala din Poroschia, judetul Teleorman, implicat in agresaresa unui cadru didactic si retinut miercuri sub acuzatiile de lipsire de libertate in mod ilegal si tulburarea ordinii si linistii publice a fost arestat preventiv, joi, prin decizie a judecatorilor din Alexandria, Sentinta…

- Cripto-moneda Bitcoin si-a continuat miercuri aprecierea, atingand o noua valoare record de peste 12.000 de dolari, in pofida semnelor de intrebare cu privire la valoarea sa reala si a avertismentelor cu privire la formarea unei bule speculative, informeaza Reuters. In jurul orei 05:00 GMT,…