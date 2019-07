Autorităţile îndeamnă populaţia să nu facă baie în locuri neamenajate Autoritatile indeamna populatia sa nu faca baie in locuri neamenajate Autoritatile îndeamna populatia sa nu faca baie în râuri sau în alte locuri neamenajate si sa nu-i lase pe copii nesupravegheati, pentru prevenirea unor situatii tragice. De asemenea, în automobilele parcate la soare, chiar si pentru câteva minute, nu trebuie lasate persoane sau animale, riscul de asfixiere sau de rau pe fondul caldurii fiind unul deosebit de mare.



Reporter: Adrian Lungu - Populatia este sfatuita sa evite strandurile neautorizate.



Rodica Fit, medic… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

