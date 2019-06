Precipitațiile abundente au dat mult de furca autoritaților din zona de vest a țarii, iar lucrurile se pot agrava in aceasta seara, cand sunt anunțate noi ploi. Forțele de intervenție din Timiș sunt concenrate acum in zona localitații Balinț, unde raul Bega a depașit cota de pericol, iar apele sunt așteptate sa mai creasca, in […] Articolul Autoritațile in alerta pentru codul roșu de inundații din Timiș. Ce masuri s-au luat UPDATE 4 Drum surpat din cauza apelor FOTO și VIDEO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .