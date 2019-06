Autoritățile în alertă pentru codul roșu de inundații din Timiș. Ce măsuri s-au luat FOTO și VIDEO Precipitațiile abundente au dat mult de furca autoritaților din zona de vest a țarii, iar lucrurile se pot agrava in aceasta seara, cand sunt anunțate noi ploi. Forțele de intervenție din Timiș sunt concenrate acum in zona localitații Balinț, unde raul Bega a depașit cota de pericol, iar apele sunt așteptate sa mai creasca, in […] Articolul Autoritațile in alerta pentru codul roșu de inundații din Timiș. Ce masuri s-au luat FOTO și VIDEO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

