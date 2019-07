Autoritățile, în alertă. O tânără cu tulburări psihice, căutată în județul Alba Pompieri, jandarmi si politisti sunt implicati, joi seara, intr-o actiune de cautare si salvare a unei tinere cu tulburari psihice, ratacite in zona Decea, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba. "Detasamentul de Pompieri Aiud intervine pentru cautarea unei persoane de sex feminin, de 18 ani, cu tulburari psihice, pierduta in zona Decea", au anuntat reprezentantii ISU Alba. Potrivit sursei citate, se actioneaza cu opt subofiteri si un voluntar, in zona fiind trimise autospeciala de prima interventie a comandantului si o autospeciala SMURD. In actiunea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

