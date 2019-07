Stiri pe aceeasi tema

- Un urs a fost vazut, vineri, in apropierea Castelului Peleș din Sinaia. Autoritațile din Prahova au transmis un mesaj de Alerta prin SMS catre toate persoanele aflate pe Valea Prahovei Inspectoratul pentru situații de Urgența a luat decizia de a transmite mesajul deoarece ursul a fost vazut in apropiere…

- Autoritatile sanitare filipineze au ridicat luni gradul de alerta pentru febra denga dupa o crestere vertiginoasa a numarului de cazuri confirmate cu aceasta infectie care a provocat in prima jumatate a anului 456 de decese la nivel national, relateaza DPA potrivit Agerpres. Numarul pacientilor…

- ABA Siret anunța, in urma ploilor abundente, ca va evacua pe albia veche a raului Bistrița apa din acumularea Garleni. Deversarea va avea un debit de 200 mc/s. Dupa ploile masive de duminica seara, Bacaul este in continuare sub cod portocaliu. Sunt... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- ANM a emis, sambata dimineața, o avertizare meteorologica de cod galben de la ora 12.00 pana la pra 23.00 in estul și sud-estul țarii, precum și in zona Carpaților Orientali și Meridionali: vor fi intervale cu manifestari de instabilitate atmosferica. Se vor semnala averse ce vor avea și caracter…

- CHIȘINAU, 31 mai – Sputnik, Natalia Iovva. Construcția gazoductului Iași-Ungheni a fost demarata în 2013, iar în august 2014 gazoductul a „trecut” frontiera româno-moldoveneasca. De Ziua Independenței (în 2013), premierul Iurie Leanca și omologul sau…

- Un apel la 112 a anunțat autoritațile ca intre localitațile Ghiroda și Bucovaț, la cațiva kilometri de Timișoara, au fost trase focuri de arma. Informația a fost confirmata de IPJ Timiș, iar mai multe echipe operative s-au deplasat la fața locului pentru a investiga. Momentan nu se știe daca acest incident…

- Politia Galati a transmis ca, luni, in jurul orei 11.30, politistii din cadrul Sectiei 4 Politie Galati au depistat un adolescent in varsta de 16 ani, pe numele caruia Judecatoria Galati emisese, in februarie 2019, o sentinta penala de internare intr-un centru educativ pe o perioada de un an, pentru…

- Se anunta trei zile cu furtuni foarte puternice in toata tara. Pana miercuri la ora 09.00 vom avea parte de instabilitate atmosferica accentuata in toata tara. Meteorologii prognozeaza caderi de grindina de mari dimensiuni si vijelii puternice. In sud-estul tarii, in zona Baraganului, cantitatile de…