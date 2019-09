O minora a sunat, azi noapte, la Telefonul Copilului și a discutat cu psihologul caruia i-a spus ca vrea sa moara și are motive sa recurga la acest gest. „In seara de 12 septembrie, Poliția Capitalei a fost anunțata de Asociația Telefonul Copilului ca la acel moment se aflau in legatura telefonica cu o minora, […] Articolul Autoritațile in alerta dupa ce o minora a anunțat la Telefonul Copilului ca vrea sa moara. In ce stare au gasit-o polițiștii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .