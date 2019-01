Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o atentionare cod galben de viscol si ninsori pentru sapte judete din zona Moldovei, respectiv Buzau, Vrancea, Galati, Vaslui, Bacau, Neamt si Iasi, valabila de joi seara, de la ora 22.00... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- ANM a emis cod galben de ceața, burnița și polei, valabil pana la 11.00. In Romania a intrat in vigoare o atenționare de vreme rea valabila din 23 decembrie, ora 14 pana pe 25 decembrie, ora 06. Zonele afectate de vremea rea.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni dimineata, avertizare cod galben de ninsoare si viscol pentru sapte judete din tara, in unele zone stratul de zapada fiind consistent.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica seara, atentionari cod portocaliu de viscol pentru trei judete din sudul tarii. Alte cinci judete din zona Moldovei sunt sub cod galben de ploi si ninsori.

- Peste 11.000 de pompieri, politisti si jandarmi sunt pregatiti sa intervina in zonele vizate de codul galben de ninsori si vant puternic, dar si pe durata temeraturilor scazute. Autoritatile locale au luat masuri speciale pentru bolnavii cronici, care au nevoie de dializa, dar si pentru pentru femeile…

- Peste 11.000 de pompieri, politisti si jandarmi vor fi pregatiti sa intervina în sprijinul populatiei, în contextul atentionarii Cod galben de ninsori si viscol emise de Administratia Nationala de Meteorologie.

- Peste 11.000 de pompieri, politisti si jandarmi vor fi pregatiti sa intervina in sprijinul populatiei, a declarat, marti, purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Monica Dajbog, dupa in...

- A nins toata noaptea in Capitala, iar spre dimineața zapada s-a transformat in lapovița, astfel ca atat traficul rutier, dar mai ales cel pietonal a avut de suferit in toate zonele Bucureștiului. Meteorologii au emis inca de duminica dupa-amiaza un Cod galben de vreme rea, de ninsori, lapovita, ploi…