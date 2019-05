Germania este decisa sa repatrieze un nou grup de solicitanti de azil afgani, in aceasta privinta urmand ca un avion sa aterizeze la Kabul miercuri dimineata, transmite duminica dpa. De la inceperea deportarilor din Germania in decembrie 2016, in total au fost repatriati 565 de barbati afgani, in acest sens fiind organizate 23 de zboruri speciale catre Afganistan. Aceste deportari au fost extrem de controversate, criticii sustinand ca tara asiatica ravasita de razboi este inca prea periculoasa pentru solicitantii de azil repatriati din Germania. In Afganistan, de multe ori civilii sunt tinte ale…