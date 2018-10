Autorităţile germane au suficiente indicii că atacul de la Koln a fost unul terorist Procurorii germani au anuntat miercuri ca exista suficiente indicii care sugereaza ca sirianul care a aruncat luni o sticla incendiara intr-un restaurant fast food din gara din Koln (vestul Germaniei), ranind doua persoane, printre care o fata de 14 ani, si apoi a luat ostatica o femeie intr-o farmacie, este un terorist islamist, relateaza agentiile Reuters si EFE. Procurorul-sef federal a confirmat ca, potrivit declaratiilor date de martori, autorul atacului - un refugiat sirian identificat doar cu numele de Mohammad A.R. - a spus ca este membru al Statului Islamic si ca doreste sa plece in Siria… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

