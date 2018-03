Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane protesteaza duminica in Barcelona, dupa ce forțele de ordine din Germania l-au arestat pe fostul lider catalan, Carles Puigdemont, informeaza AFP. Autoritațile catalane au facut apel catre oameni sa nu mai protesteze, dupa ce intre poliție și manifestanți au avut loc ciocniri violente.

- Carles Puigdemont, fostul lider separatist catalan cautat de autoritatile spaniole, care il acuza de rebeliune, a fost retinut de politie in Germania, a anuntat duminica avocatul sau, potrivit dpa. Citește și: Mizele unui scandal cu potențial EXPLOZIV in PSD: cine a scos cuiul grenadei/SURSE…

- Guvernul german si-a exprimat miercuri "ingrijorarea crescanda" fata de actiunile armatei turce in orasul Afrin din nordul Siriei si a cerut Ankarei sa respecte legile internationale ce vizeaza protejarea po...

- Rebelii sirieni aliati cu Turcia s-au dedat la jafuri in orasul Afrin din nord-estul Siriei, cucerit duminica alaturi de armata turca, relateaza corespondenti ai agentiei France Presse si o organizatie neguvernamentala. Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) afirma ca dupa intrarea…

- Armata turca si aliati ei din randul rebelilor sirieni au intrat duminica in orasul kurd Afrin, in nord-vestul Siriei, tinta unei ofensive a Ankarei impotriva militiei kurde Unitatile de...

- Erdogan a precizat ca rebelii sustinuti de Ankara si fortele turce au reusit sa instaureze controlul asupra centrului orasului Afrin, unul dintre bastioanele kurzilor din nordul Siriei. ”Unitatile Fortelor siriene libere, sprijinite de trupele armatei turce, au preluat controlul total asupra centrului…

- Armata turca si rebelii sirieni aliati au intrat in orasul kurd Afrin din nord-vestul Siriei, vizat de o ofensiva a Ankarei impotriva unei militii kurde pe care o considera terorista. Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, ONG care monitorizeaza razboiul din Turcia, a anuntat ca 1.500 de combatanti…

- Demonstratiile din Hanovra au fost in general pasnice, cu doar cateva mici ciocniri intre protestatari si politie. Cel putin doua persoane au fost arestate. Organizatorii au anuntat ca aproximativ 15.000 de persoane vor participa la doua marsuri de protest in cursul zilei de sambata. Forte…

- 11.000 de kurzi au protestat la Hanovra, in Germania, impotriva ofensivei militare in desfasurare condusa de Turcia asupra zonelor cu populatie kurda din nordul Siriei, a anuntat politia germana, scrie Agerpres, citand agentia DPA. Demonstratiile din Hanovra au fost in general pasnice, cu doar cateva…

- Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a declarat pe 17 martie ca trupele sprijinite de Turcia au inconjurat centrul orașului Afrin din nord-vestul Siriei și sunt gata sa atace dintr-un moment in altul.

- Peste 2000 de civili s-au refugiat in ultimele 24 de ore din orasul Afrin din nord-estul Siriei, asaltat de armata turca, a relatat luni organizatia neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), intr-o declaratie preluata de DPA. In total, circa 16.000 de refugiati din regiunea…

- Serviciile de securitate germane sunt in stare de alerta, urmarind orice indiciu de violenta impotriva unor obiective turce din Berlin, Stuttgart si din alte orase, a anuntat luni ministerul de interne, printr-o purtatoare de cuvant citata de Reuters.Mai multe moschei turcesti din Germania…

- Serviciile de securitate germane sunt în stare de alerta, urmarind orice indiciu de violenta împotriva unor obiective turce din Berlin, Stuttgart si din alte orase, a anuntat luni ministerul de interne.

- Cel puțin cinci persoane au declanșat un incendiu de amploare la o moschee de langa Stuttgart. Cinci persoane sunt cautate pentru "tentativa de omor" dupa un incendiu criminal impotriva unei moschei din sudul Germaniei, au anuntat sambata justitia si politia, scrie AFP. Incendiul a…

- Cel putin 36 de soldati din trupele militare pro-guvernamentale au fost ucisi in urma unui raid aerian al fortelor turce in regiunea Afrin. Atacul a avut ca tinta o tabara din Kafr Jina in nordul regiunii siriene, conform Observatorului Sirian al Drepturilor Omului, citat de BBC.…

- Atacul este analizat de institutiile de securitate din Germania, care actioneaza pentru strangerea de informatii privind obiectivele si identitatea hackerilor, potrivit unor surse. Miercuri au aparut informatii ca hackeri avand legaturi cu Rusia, acuzati pentru o serie de atacuri cibernetice…

- Un tribunal din orasul Leipzig a decis marti ca interzicerea accesului autovehiculelor diesel in centrul oraselor este legala, in anumite conditii, o decizie care va afecta valoarea de revanzare a aproximativ 12 milioane de vehicule de pe cea mai mare piata auto, transmite AFP, preluata de Agerpres.…

- Doi romani au fost arestați in Germania pentru ca au omorat o capra de Angora dintr-o gradina zoologica, scrie Deutsche Welle. Doi suspecți au fost luați in custodie pentru furtul și uciderea unei capre gravide de la o gradina zoologica, au declarat autoritațile din Berlin. Poliția a arestat duminica…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a declarat, marti, ca fortele turce vor initia in zilele urmatoare operatiunile de asediere a orasului Afrin, pentru a elimina prezenta militiilor kurde din nord-vestul Siriei, informeaza site-ul agentiei publice de stiri Anadolu.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat marti ca fortele turce vor asedia in curand orasul Afrin, capitala enclavei in care este incurs – de o luna – o ofensiva vizand sa disloce o militie kurda din acest sector, relateaza AFP conform News.ro . ”In urmatoarele zile si in mod mult mai rapid,…

- Polițiștii de frontiera au depistat in trafic un autoturism Audi A6 Allroad ce figureaza ca fiind furat din Germania. Luni, 12 februarie a.c., in jurul orei 11.00, un echipaj din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Negrești Oaș a oprit pentru control, in localitatea Negrești Oaș, un autoturism marca…

- Judecatorii din Curtea de Apel Constanta au dispus arestarea preventiva a lui Stelica Mocianu, de 41 de ani, din Constant, cercetat de catre autoritatile judiciare din Germania. Mandatul de arestare este valabil pentru 30 de zile. Dispune predarea persoanei solicitate Stelica Mocianu catre autoritatile…

- Turcia a retinut pana acum 573 de persoane pentru ca au postat pe retelele sociale sau au protestat cu privire la ofensiva militara a turcilor din Siria, a anunțat guvernul turc, citat de Reuters și preluat de News.ro . Masurile de represiune, care au ajuns si la Asociatia Nationala a Medicilor, reprezinta…

- In recentul atac din orasul Saraqeb din provincia Idlib din nordul Siriei a fost folosit clor, a afirmat organizatia siriana de aparare civila Castile Albe, citata luni de agentia dpa. Noua persoane au fost ranite in acest atac, intre care trei voluntari ai organizatiei, a transmis aceasta…

- Cinci membrii ai echipajului unui tanc al armatei turce au fost uciși atunci cand vehiculul lor blindat a fost distrus de militanți kurzi din „Unitațile Populare de Protectie”( YPG) sambata aceasta in regiunea Afrin din nord-vestul Siriei, a declarat un purtator de cuvant al armatei turce.

- Mii de oameni au protestat duminica în enclava kurda Afrin, în nord-vestul Siriei, pentru a denunta "masacrele" comise de Turcia, care din 20 ianuarie desfasoara o operatiune militara în acest teritoriu sirian împotriva militiilor kurde, informeaza EFE. Potrivit Observatorului…

- Turcia pune in aplicare planuri pentru a veni in ajutorul civililor care ar putea sosi la frontiera sa in nordul Siriei, ca urmare a ofensivei turce in enclava kurda siriana Afrin, relateaza miercuri AFP. Armata turca a inceput pe 20 ianuarie o ofensiva impotriva militiei kurde siriene…

- Autoritatile turce au arestat peste 300 de persoane suspectate de ''propaganda terorista'' pe retelele de socializare impotriva ofensivei duse de Ankara impotriva unei militii kurde in nord-vestul Siriei, relateaza AFP. De la 20 ianuarie, ''311 de indivizi care…

- Regimul de la Damasc trebuie sa intervina pentru a impiedica aviatia turca sa survoleze districtul Afrin, din nordul Siriei, a afirmat joi, pentru AFP, un responsabil al acestei enclave controlate de kurzi si bombardata de sase zile de Ankara. "Statul sirian (...), cu toate mijloacele de care dispune,…

- Principalele grupuri kurde din Siria nu au primit o invitatie finala la un congres de pace programat sa aiba loc in Rusia saptamana viitoare si nu vor participa atat timp cat continua asaltul Turciei asupra provinciei Afrin, a anuntat joi un inalt oficial kurd, citat de Reuters. Cand…

- Atacul cu rachete este o riposta la operatiunile lansate in urma cu cateva zile de armata turca, in provincia siriana Afrin, impotriva grupului insurgent kurd Unitatile Populare de Protectie (YPG). Trei rachete au fost lansate miercuri seara spre orasul turc Kilis, iar una a lovit anexele…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a discutat marti la telefon cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, despre operatiunea militara turca in regiunea Afrin din Siria, informeaza Reuters, din surse din cadrul presedintiei de la Ankara. Potrivit acestora, Erdogan a dat asigurari ca s-au luat…

- Autoritațile din Turcia au arestat, marți, 91 de persoane, printre care și jurnaliști și politicieni, pentru ca ar fi facut comentarii nefavorabile puterii de la Ankara in legatura cu atacul din Siria, scrie Reuters. Turcia a arestat zeci de persoane peste noapte acuzandu-i de „raspandirea propagandei…

- Cel putin 54 de combatanti kurzi si rebeli sirieni pro-turci au fost ucisi in cele trei zile de confruntari in nord-vestul Siriei, unde Turcia a lansat sambata o ofensiva impotriva enclavei kurde Afrin, a anuntat luni Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), citat de AFP.'Loviturile…

- Kurzii sirieni au facut apel luni la coalitia internationala sub comanda SUA ce lupta impotriva gruparii Stat Islamic (SI) ''sa-si asume responsabilitatile'' in ce priveste ofensiva militara turca impotriva enclavei Afrin din nordul Siriei, ofensiva lansata de Ankara acum trei zile, relateaza AFP…

- Cel putin 11 civili, printre care cinci copii au fost ucisi duminica in loviturile aviatiei turce asupra enclavei Afrin din nordul Siriei, potrivit unui nou bilant prezentat de Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (OSDO), relateaza AFP, potrivit rtv.net.

- Potrivit agentiei de presa Anadolu, 'focul de artilerie grea' al armatei turce a tintit pozitiile Partidului Uniunii Democratice (PYD), principala formatiune a kurzilor sirieni, care domina zone din nordul Siriei.Ankara sustine ca PYD are legaturi cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan…

- Un barbat din comuna gorjeana Balanesti cautat de politistii din Germania a fost depistat ieri pe raza localitatii de domiciliu. Asfel, politisti din cadrul Postului de Politie Balanești au identificat pe raza comunei, un barbat, de 45 de ani, din ...

- O brașoveanca, in varsta de 27 de ani care era cautata de autoritațile din Germania pentru furt a fost descoperita de polițiștii de la Investigații Criminale și luptatori din cadrul Serviciului Acțiuni Speciale, zilele trecute, pe raza municipiului Brașov. Tanara avea un mandat european de arestare…

- Organizatorul expozitiei in cursul careia a avut loc asasinarea ambasadorului rus la Ankara Andrei Karlov a fost arestat de autoritatile turce, fiind acuzat ca a participat deliberat la acest act criminal.