Autoritatile germane acuza: Si Opel a folosit sisteme ilegale! Ministerul german al Transporturilor a anuntat luni ca aproximativ 100.000 de vehicule marca Opel urmeaza sa fie rechemate la service, la scurt timp dupa descoperirea unui nou dispozitiv de manipulare a emisiilor poluante ale automobilelor echipate cu motoare diesel.



"Dupa ce, la inceputul anului 2018, a fost descoperit al cincilea dispozitiv de manipulare, pe care Autoritatea germana de reglementare a sectorului auto (KBA) l-a declarat ca fiind ilegal, exista in prezent o audiere oficiala al carei obiectiv va fi impunerea unei retrageri obligatorii pentru modelele Cascada, Insignia… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

