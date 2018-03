Stiri pe aceeasi tema

- Politia franceza a arestat o a doua persoana suspectata ca ar fi implicata în atacul armat comis în localitatea Trebes, în urma caruia patru persoane au fost ucise, a informat o sursa judiciara, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Autorul luarii de ostatici din Trebes, in sudul Franței, se numea Redouane Lakdim și avea 26 de ani. Era cunoscut poliției pentru mici infracțiuni dar nu era considerat ca fiind in curs de radicalizare, scrie AFP.

- Jandarmul francez care s-a oferit voluntar sa fie prizonier pentru eliberarea ostaticei detinute de un jihadist intr-un supermarket in Trebes, in sud-vestul Frantei, si-a lasat telefonul mobil deschis in timpul interventiei, permitand colegilor sai sa urmareasca desfasurarea incidentului si sa intervina…

- UPDATE: 13. 34 O echipa a fortelor de elita GIGN - echivalentul echipelor SWAT, se indreapta catre Trebes, din Toulouse, potrivit L'Independant A team of France's elite GIGN forces, its equivalent of SWAT teams, are on their way to Trebes from Toulouse, according to the local l'Independant.…

