- Autoritatile locale si judetene din Gorj fac demersuri pentru redeschiderea mai rapida a celei mai inalte sosele din Romania. Este vorba de DN 67 C Transalpina. Aceasta a devenit in ultimii ani de departe cel mai vizitat obiectiv turistic al ...

- Autoritatile județene au obtinut o finantare record pentru modernizarea unui drum din judetul Gorj. Este vorba de suma de 124 de milioane de lei, reprezentand fonduri guvernamentale, care va fi folosita pentru reabilitarea completa a Drumului Judetean care traverseaza localitatile Balteni, Farcasesti,…

- Autoritatile judetene sunt de parere ca strategia energetica a tarii trebuie sa se axeze pe trei componente importante. Este vorba de hidrocentrale, energia nucleara si termocentralele pe carbune. Cosmin Popescu, presedintele Consiliului Judetean Gorj, a declarat ca a vorbit recent la Bucuresti cu secretarul…

- Autoritatile au demarat verificari pe toata reteaua de drumuri aflate in administrarea Consiliului Judetean Gorj, in vederea demararii unui program de reparatii de primavara. Ninel Muja, vicepresedintele Consiliului Judetean Gorj, a declarat ca in functie de rezultatele inspectiilor din teren ...

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A2 Bucuresti – Constanta se circula ingreunat din cauza ploii torentiale care a redus vizibiliatea sub 30 de metri, intre kilometrul 190 si intrarea pe autostrada A4. Reamintim ca la nivelul tarii exista cinci drumuri nationale…

- Cazul finalizarii lucrarilor la cea mai inalta sosea din tara, Transalpina, a fost readus in atentia Ministerului Transporturilor. Lucrarile au ramas nefinalizate dupa ce, in urma cu mai multi ani, firma constructoare Romstrade a inceput sa aiba probleme economice, iar ...

- Peste 50 de utilaje au actionat in ultimele ore pe drumurile nationale din Gorj. Potrivit lui Ion Tudor, seful Sectiei Targu Jiu a Drumurilor Nationale, a fost folosita si cantitatea de 130 de tone de material antiderapant. In continuare in ...

- Imagini de basm pe drumul ce duce spre stațiunea montana Ranca. Pe marginea drumului, copacii sunt de gheața, iar totul este alb. Imaginile au fost surprinse de un angajat al Secției de Drumuri Naționale Targu Jiu. Pe DN 67C, intre...

- O petiție online intitulata „Inchiderea școlilor in județul Vrancea“ a strans peste 1.100 de semnaturi pana aseara la ora 22.30. „Am creat acesta petitie, știind cat e de greu sa fii elev si sa stai cate 20 de minute la -17 grade asteptand autobuzele, care din cauza gerului circula…

- Sectia Targu Jiu a Drumurilor Nationale a trimis utilaje de deszapezire in judetele Dolj si Olt. Potrivit lui Ion Tudor, seful Sectiei Targu Jiu a Drumurilor Nationale, autosenilala cu sistem de termodetectie a fost solicitata pentru judetul Dolj de catre ...

- Autoritațile lugojene vor sa transforme tunelurile care s-ar afla sub parcul Prefecturii in… obiectiv turistic. Primaria Lugoj a demarat sapaturile pentru a gasi intrarea in tunelurile medievale despre care se crede ca ar ajunge pana in Dealul Viilor. „Impreuna cu angajați de…

- Traficul pe mai multe sectoare de drum din tara este afectat, miercuri, de ploi sau ninsori, echipele de interventie actionand pentru degajarea carosabilului. Pe DN 67 C Transalpina este zapada, iar in judetul Ilfov este apa pe sosea in mai multe zone. De asemenea, din cauza vantului puternic, Portul…

- Pe tronsonul Novaci - Ranca al DN67C (Transalpina), in jud. Gorj, circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna (ninge, pe carosabil exista 1-2 centimetri de zapada). 6 utilaje actioneaza pentru curatarea carosabilului. Deocamdata nu sunt probleme majore (ninsoarea nu este insotita…

- Peste 15 utilaje intervin la aceasta ora pe trei sosele administrate de Sectia Targu Jiu a Drumurilor Nationale. Este vorba de DN 66 Defileul Jiului, DN 67 C Novaci – Ranca si DN67 D Baia de Arama – Valea Cernei. ...

- Joi, 8 februarie 2018, incepand cu ora 10.00 la Consiliul Judetean- sala D.Filipescu are loc o activitate preventiva avand ca subiect "identificarea, prevenirea si interventia in cazul consumului de droguri". Participa conducerea Prefecturii, Consiliului Judetean, IPJ si IJJ Buzau, precum si reprezentanti…

- Ion Dina, fostul sef a Sectiei Targu Jiu a Drumurilor Nationale, va reveni in cadrul institutiei pe un post de inginer sef. Ion Tudor, seful Sectiei Targu Jiu a Drumurilor Nationale, a declarat ca va ramane in continuare la conducerea Sectiei, in timp ce fostul director va ocupa un post de inginer sef.…

- Drumarii gorjeni au acționat și in aceasta dimineata pe DN 67 C, intre Novaci si Ranca, pentru igienizarea zonei. Sectia de Drumuri Nationale Targu Jiu a folosit mai multi angajati care au colectat gunoiul de pe marginea soselei. Acesta a fost strans in saci si transportat la un centru de colectare.…

- Numeroasele sesizari ale cetatenilor din municipiul Botosani precum si ale presei privitoare la autovehiculele scoase la vanzare si parcate pe strada Pacea au determinat conducerea Prefecturii sa convoace astazi o intalnire cu responsabilii din acest domeniu.

- O comisie mixta constituita la ordinul Prefecturii a batut, marți, drumul pana la Cernatești, pentru a verifica sesizarile unor cetațeni la adresa unor consateni care și-au transformat curțile in adaposturi pentru maidanezi. Cum era de așteptat, funcționarii statului au facut cale intoarsa pentru ca…

- 159 de ani. Atat sarbatorim astazi de la Unirea Moldovei cu Tara Romaneasca, sub acelasi domnitor, Alexandru Ioan Cuza. La Constanta, militarii au defilat pentru cei care iubesc istoria, amintindu-ne de momentul premergator Marii Uniri infaptuite in decembrie. Autoritațile constanțene nu vor lasa ca…

- 159 de ani. Atat sarbatorim maine de la Unirea Moldovei cu Tara Romaneasca, sub acelasi domnitor, Alexandru Ioan Cuza. La Constanta, militarii vor defila pentru cei care iubesc istoria, amintindu-ne de momentul premergator Marii Uniri infaptuite in decembrie. Autoritațile constanțene nu vor lasa ca…

- Autoritațile gorjene invita cetațenii la Mica Unire. Evenimentele dedicate sarbatoririi a 159 de ani de la Unirii Principatelor Romane vor avea loc maine, incepand cu ora 17.00 in centrul municipiului Targu Jiu.Ca și in alți ani autoritațile s-au pregatit pentru evenimentul istoric. Oana Paloș, purtatorul…

- Sectia de Drumuri Nationale Targu Jiu este pregatita sa intervina in acest week-end in zona montana Ranca. In statiune sunt asteptati si de aceasta data multi turisti. A nins foarte mult si partiile sunt pregatite sa ii primeasca pe turisti. Drumarii au la dispozitie intre 6 si 8 utilaje pentru deszapezirea…

- Turiștii care doresc sa urce sau sa coboare din stațiunea Ranca sunt insoțiți de utilaje de la Secția de Drumuri Naționale Targu Jiu. Masura a fost luata pentru a nu exista evenimente rutiere pe DN 67 C Novaci -Ranca. Momentan, ...

- Mai multe drumuri nationale si judetene au fost inchise sau restrictionate circulatiei rutiere, joi, din cauza fenomenelor meteorologice, zapada și viscol, din ultimele ore. Circulatia rutiera la nivel national la ora 13,00 se prezinta astfel: Sunt inchise 5 drumuri nationale: * in judetul Gorj, DN…

- Autoritațile au intervenit miercuri seara pentru salvarea unor turiști aflați in stațiunea montana Ranca. "Am avut trei intervenții aseara, dupa ora 20.00, cu autoșenilata, cu jandarmii montani, cu Salvamontul și Poliția. Am scos tr...

- DN 67 C, Novaci – Ranca, ramane inchis pentru moment, pana la oprirea vantului care sufla cu putere. Drumarii au urcat in aceasta dimineata cu o autosenilata pana la jumatatea drumului, insa vizibilitatea ramane redusa. Soseaua a fost inchisa aseara, ...

- Traficul rutier a fost restrictionat miercuri seara pentru autovehiculele de peste 7.5 tone pe DN73 Valea Mare (judetul Arges) - Fundata (judetul Brasov) si pe DN1, intre Nistoresti (Prahova) si Brasov, in conditiile in care la munte ninge abundent, iar unele TIR-uri au avut dificultati la urcarea drumului…

- Un autoturism in care se aflau trei persoane a ramas inzapezit, aseara, in zona releului de la Ranca. Mașina s-a blocat in troienele formate de viscol. „Șoferul a anunțat la 112 ca nu mai poate inainta, am informat directorul regional de situație și a dispus de urgența intervenție cu…

- Centrul Infotrafic din cadrul IGPR informeaza ca, in jurul orei 22,00, pe drumurile nationale DN1 si DN1A din zona montana a judetului Prahova ninge abundent si s-a format un strat de zapada de 2-3 centimetri, circulandu-se in conditii de iarna, conform Agerpres.De asemenea, in judetul Gorj,…

- Mai mult de jumatate din județele țarii se afla sub cod galben de vreme rea pana in aceasta seara la ora 20:00. Avertizarea emisa de Administrația Naționala de Meteorologie vizeaza 23 de județe printre care și Gorjul. Potrivit meteorologilor la inceput vor fi ninsori insemnate cantitativ, iar mai apoi…

- In mai multe localitați din județul Gorj, precum Targu Jiu a fost inregistrat in urma cu puțin timp fenomenul de “ploaie inghețata”. Ion Tudor, șeful Secției de Drumuri Naționale Targu Jiu, a declarat ca s-a intervenit cu material antiderapant, pentru ...

- Serviciul Politiei Rutiere Gorj organizeaza astazi si maine pe DN 66, tronsonul Dragutesti – Moi, actiuni de verificare in trafic, inclusiv plata rovinietei. La activitati participa si reprezentanti ai Sectiei Targu Jiu a Drumurilor Nationale.

- Iarna si-a intrat in drepturi in judetul Gorj. Au fost primele ninsori mai consistente din acest sezon, iar de ieri, stratul de zapada a inceput sa se astearna ca urmare a faptului ca temperaturile au mai scazut. Acest lucru a ingreunat actiunea celor ce se ocupa de deszapezire, care au folosit un numar…

- Autoritațile județene din Gorj vor demara programul de manifestari culturale dedicat Centenarului Marii Unirii de la 1918. Evenimente in acest sens sunt programate in data de 15 ianuarie, cu ocazia Zilei Culturii Nationale. Gheorghe Nichifor, vicepresedintele Consiliului Judetean Gorj, a ...

- Drumarii gorjeni pregatesc peste 1.500 de locuri de parcare pentru stațiunea turistica Ranca. Reprezentanții Sectiei Targu Jiu a Drumurilor Nationale intervin cu utilaje pentru amenajarea de locuri de parcare la intarea in statiune, in zona Releului, a heliportului si in fata Muzeului civilizatiei montane…

- Primaria Baia de Fier a decis suplimentarea locurilor de parcare in stațiunea montana Ranca. Se lucreaza la amenajarea unei parcari cu 80 de locuri langa Baza Secției de Drumuri Naționale Targu Jiu. Ion Tudor, șeful Secției de Drumuri Naționale Targu ...

- Omul de afaceri Nelu Iordache si mai multi sefi de la Directia Regionala de Drumuri si Poduri Craiova au fost achitati de Tribunalul Bucuresti in dosarul privind modernizarea a 184 km din DN 67C - Transalpina. Judecatorii au lasat neso...

- Un strat de zapada de 5 centimetri s-a așternut in aceasta dimineața in zona Ranca. Secția de Drumuri Naționale Targu Jiu, a intervenit pe DN67 C Novaci -Ranca folosind șase utilaje. A fost impraștiata cantitatea de 10 tone de material ...

- In timp ce statiunile vecine de pe Transalpina (Ranca, Oasa etc.) s-au bucurat zilele acestea de prezenta a mii de turisti, edilii Primariei Voineasa, din judetul Valcea, au preferat sa tina partia de schi inchisa, implicit statiunile Obarsia Lotrului si Vidra.

- Mai multe stanci au ajuns, in aceasta dimineata pe DN 67 D, in zona Godeanu, Mehedinti. Drumarii gorjeni au intervenit cu mai multe utilaje, intre care o wola si o autobasculanta. Potrivit reprezentantilor Sectiei Targu Jiu a Drumurilor Nationale, una din stanci are aproximativ 30 de tone. Ciculatia…

- Consiliul Judetean Gorj a primit suma de 1,3 milioane de lei din partea Administratiei Judetene a Finantelor Publice Gorj. Banii vor intra in bugetul institutiei in urma unei rectificari, care va fi aprobata in sedinta de astazi a Consiliului Judetean Gorj. Cosmin Popescu, seful județului, a declarat…

- Zeci de utilaje de deszapezire au actionat in ultimele 24 de ore pe drumurile nationale din judetul Gorj. Sectia de Drumuri Nationale Targu Jiu a intervenit cu 30 de utilaje in Ranca, in Defileul Jiului, la Polovragi si la Novaci. In zonele amintite au fost inregistrate ninsori. In plus, a fost imprastiata…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la nivelul tarii exista 6 drumuri nationale cu circulatia inchisa, respectiv: 1. DN7C Transfagarașan intre Piscu Negru (judetul Arges) si Balea Cascada (judetul Sibiu), pe tronsonul kilometric 104 – 131, in perioada 01.11.2017…

