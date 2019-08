Autoritatile evalueaza, in prezent, cele trei oferte depuse pentru executia lucrarilor de reabilitare a Drumului National 28B, Targu Frumos - Botosani, o investitie in valoare estimata de 268,6 milioane lei, fara TVA, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere printr-un comunicat remis sambata AGERPRES.



Potrivit CNAIR, reabilitarea si modernizarea DN 28B, in lungime de 71,512 km, are finantare de la Bugetul de Stat, iar dupa finalizarea procedurilor de obtinere a finantarii din fonduri UE, aceste lucrari vor fi finantate din fonduri europene nerambursabile.

