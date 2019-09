Autoritatile din Tulcea, prezente la lansarea proiectului Clean River, la Izmail

Stiri pe aceeasi tema

- La invitatia presedintelui Consiliului Judetean Tulcea, Horia Teodorescu, la Sala Mihail Kogalniceanu, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Constantin Budai a participat astazi la o intalnire de lucru cu pensionarii tulceni. La sedinta au mai participat vicepresedintele Consiliului Judetean…

- Banca Nationala a Romaniei anunta lansarea proiectului FinTech Innovation Hub, o platforma dedicata dialogului cu firmele care dezvolta solutii inovatoare de interes public general in domeniul serviciilor de plata si financiare (FinTech).

- Prefectura Suceava a anunțat, marți, ca au fost finalizate, in data de 17 septembrie, lucrarile la varianta ocolitoare a municipiului Suceava, urmand ca de miercuri sa fie demarata procedura de recepție. „Comisia de recepție va fi prezenta in teren, astazi și maine, in vederea efectuarii testelor și…

- O zi plina de emoții, atat pentru cei mici, cat și pentru autoritațile locale de la Ciofrangeni! La inceperea noului an școlar și la inaugurarea Gradiniței cu Program Prelungit alaturi de primarul Dorin Panțeru și directorul Scolii generale Ciofrangeni, Victor Balașa, au fost prezenți Dan Manu, președintele…

- Reprezentanti ai sectorului alimentar din sapte tari europene vor marca saptamana viitoare, la Timisoara, finalizarea proiectului NICHE, printr-o conferinta internationala privind inovarea in sectorul alimentar, initiata de Agentia pentru Dezvoltare Regionala

- Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Ramnicu Valcea anunța lansarea proiectului “Reabilitare termica a blocurilor de locuințe din municipiul Ramnicu Valcea: P9, C12, P2, P6, P8” – cod SMIS 121021, finantat in cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 3 – Sprijinirea…

- Coreea de Sud a anuntat ca Phenianul a tras joi doua "proiectile neidentificate" care s-au prabusit in Marea de Est (numita si Marea Japoniei), o informatie confirmata de Washington care a precizat ca au fost dispozitive cu "raza scurta de actiune". Cetațenii nord-coreeni au putut vedea lansarile in…

- Astazi a avut loc lansarea proiectului ce prevede consolidarea si reabilitarea cladirii monument istoric de pe strada Vasile Alecsandri din Iasi, unde va functiona si Muzeul Pogromului. Valoarea totala a investitiei este de 16,5 milioane de lei din care cofinantarea Uniunii Europene este de 15 milioane.…