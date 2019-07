Nimeni nu mai știe cand va fi gata Stadionul Municipal din Targu Jiu. Primarul Marcel Romanescu, a precizat ca in municipiu sunt așteptați sa se prezinte reprezentanții Companiei Naționale de Investiții pentru a face o evaluare la fața locului. Compania Naționala de Investiții a preluat stadionul de la autoritațile locale și este entitatea care are toata responsabilitatea in ceea ce privește derularea contractului și verificarea lucrarilor. Edilul a precizat ca la Targu Jiu ar fi trebuit sa ajunga de doua ori pana acum Comisia de recepție a lucrarilor, insa acest lucru nu s-a mai intamplat. Marcel…