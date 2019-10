Stiri pe aceeasi tema

- O noua veste trista a cazut ca un trasnet asupra lumii muzicii populare. S-a stins din viața Gheorghe Afroni, cunoscutul cobzar din Republica Moldova, lasand in urma numeroase cantece patriotice, dar și compoziții dedicate eroilor cazuți in razboiul de la Nistru. Prietenii susțin ca legendarul cobzar…

- „Joker” ii prezinta in rolurile principale pe Joaquin Phoenix și Robert De Niro sub egida regizorala a lui Todd Phillips care semneaza de asemenea in calitate de producator și co-scenarist. Filmul iși concentreaza acțiunea originala și nemaivazuta pana acum pe marile ecrane in jurul unuia dintre cele…

- Madalina Ghenea a facut furori la premiera filmului "Joker", care a avut loc la Festivalul de Film de la Veneția. Apariția romancei pe covorul roșu de la Festivalul de la Veneția, la prezentarea filmului care il are ca protagonist pe actorul Joaquin Phoenix, a fost una cu adevarat spectaculoasa. Inainte…

- Din ce in ce mai multe apeluri false au fost inregistrate la numarul unic de urgente 112, dupa cazul Caracal. Autoritatile au fost puse pe jar vineri dupa apelul unei adolescente din Constanta care a sunat de 13 ori la 112 spunand ca este sechestrata intr un apartament din cartierul Drumul Taberei.…

- Un avion de pasageri a aterizat forțat, pe un camp aflat la cațiva kilometri de un aeroport din Moscova, dupa ce un incendiu a izbucnit la unul dintre motoarele aeronaevei, potrivit unor surse citate de TASS.

- "Alerta de focuri de arma. Nu va apropiati de galeria comerciala Cielo Vista. Situatia este in desfasurare", a scris politia pe Twitter. Conform presei locale, focurile de arma au avut loc intr-un supermarket Walmart. In SUA au loc deseori atacuri armate Marti, doua persoane…

- Evadare ca in filme a unui detinut roman din Italia. Barbatul a reusit sa fuga din inchisoare, pe geam, coborand pe mai multe cearceafuri innodate unele de altele. The post Deținut evadat, cautat cu elicopterul. Autoritațile sunt in alerta. Video! appeared first on Renasterea banateana .

- Un pui de urs ratacit, ajuns in curtea unei locuințe din Cozieni, a fost ajutat astazi sa se intoarca in mediul natural. Prezența puiului de urs in localitate a fost anunțata marți dimineața, in jurul orei 09.20, la dispeceratul IJJ Buzau, printr-un apel prin SNUAU 112. Imediat au fost puse in aplicare…