- Israel, Siria și Organizația Națiunilor Unite au convenit sa redeschida luni punctul de frontiera Quneitra din Inalțimile Golan, a declarat vineri ambasadorul SUA la Națiunile Unite Nikki Haley citat de Reuters.

- Dina Powell, fost adjunct al consilierului pentru securitate nationala, fusese vazuta drept o favorita a Casei Albe pentru postul de ambasador al SUA la ONU. Nikki Haley a anuntat marti ca va renunta la aceasta functie pana la finalul anului, demisie acceptata de presedintele Trump. Care sunt…

- Curtea Internationala de Justitie (CIJ), principalul organ judiciar al Organizatiei Natiunilor Unite, a cerut miercuri Statelor Unite sa ridice sanctiunile impotriva Iranului care vizeaza ajutorul umanitar si aviatia civila, relateaza dpa, Reuters si AFP. Judecatorii CIJ au dat castig…

- James Jeffrey, reprezentantul Statelor Unite privind problemele cu Siria va face o vizita oficiala in Israel, Turcia si Iordania, de duminica pana marti, aceasta fiind prima sa vizita oficiala in strainatate de cand a fost numit in functie, a transmis Departamentul de Stat, relateaza Reuters.

- Rusia si Siria au criticat, marti dupa-amiaza, decizia Administratiei Donald Trump de a impune noi sanctiuni Iranului, acuzand Statele Unite ca incalca o rezolutie a Consiliului de Securitate ONU, informeaza site-ul cotidianului Times of Israel, potrivit Mediafax."Suntem profund dezamagiti…

- Rusia va trimite politisti militari pe Inaltimile Golan, la granita dintre Siria si Israel, si va amplasa opt posturi de monitorizare pentru a evita provocari, a anuntat Ministerul Apararii de la Moscova.

- Rusia va desfasura politie militara la frontiera din Platoul Golan dintre Siria si Israel si va ridica opt posturi de observatie, a relatat joi agentia de presa Interfax, citand Ministerul rus al Apararii, potrivit Reuters, scrie Agerpres. "Cu scopul de a preveni posibile provocari impotriva…

- Fortele regimului sirian au arborat joi drapelul national la un punct de trecere la limita Platoului Golan ocupat de Israel, a indicat o organizatie neguvernamentala, evenimentul survenind la aproximativ patru ani dupa ce regimul de la Damasc pierduse controlul asupra acestui sector, relateaza AFP…