Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Noua Zeelanda a strans peste 2000 de arme semiautomate in 25 de actiuni de colectare a anumitor tipuri de arme care au fost interzise de guvern dupa sangerosul atac de la Christchurch din martie, soldat cu 51 de morti. Autoritatile pregatesc un regim si mai drastic al armelor, ce prevede,…

- Aproape 43 de kilometri noi de autostrada vor fi deschiși traficului vara aceasta sau cel tarziu pana in toamna - doua tronsoane de pe A1 Lugoj - Deva incepute inca din 2013. Cele doua loturi sunt practic singurele care chiar au șanse reale de a fi inaugurate in 2019, asta deși la inceputul anului autoritațile…

- Comisia Federala pentru Comert (FTC) din Statele Unite a aprobat in aceasta saptamana o amenda civila record de 5 miliarde de dolari pentru Facebook, in investigatia referitoare la modul in care compania a gestionat datele utilizatorilor care au ajuns la firma britanica de consultanta Cambridge Analytica,…

- Ploi torentiale sunt prognozate miercuri pentru insula Kyushu din sudul Japoniei, determinand autoritatile locale sa ordone evacuarea a aproape 800.000 de persoane, dupa ce Agentia nationala de meteorologie a cerut rezidentilor sa isi protejeze vietile si sa se indrepte imediat spre centrele special…

- Patru cladiri ale companiei Facebook au fost evacuate luni, iar doua persoane sunt suspectate ca ar fi fost expuse la substanța toxica sarin, dupa primirea unui pachet, a anunțat un oficial din orașul Menlo Park, California, unde compania își are sediul, scrie Mediafax, citând Reuters. Cele…

- Cererea de electricitate in Polonia a atins miercuri o noua valoare record pentru dimineata unei zile de vara, aproximativ 24,14 Gigawati, pe fondul unui val de caldura care afecteaza mai multe state din Europa, a informat compania PSE, care raspunde de administrarea retelei de furnizare a energiei…

- Autoritațile din Malaezia au decis inchiderea pana joi a 475 de școli și gradinițe, dupa ce zeci de oameni au fost spitalizați cu simptome care indica inhalarea de fum toxic, posibil degajat de deșeuri industriale. Este al doilea incident de acest tip care are loc in acest an, transmite Reuters. Elevii…

- Politia portugheza a capturat peste o tona de cocaina, in valoare de 49 de milioane de dolari, si a arestat sapte persoane aflate la bordul unei nave de pescuit braziliene, intr-o operatiune desfasurata in largul coastelor Portugaliei cu sprijinul agentiilor internationale de combatere a criminalitatii…