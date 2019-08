Stiri pe aceeasi tema

- Australianul care a ucis in martie 51 de persoane si a ranit alte cateva zeci in doua moschei din Christchurch, Noua Zeelanda, a trimis din detentie o scrisoare in care isi exprima opiniile politice si sociale, determinand-o pe sefa guvernului de la Wellington, Jacinda Ardern, sa critice permisivitatea…

- Australianul care a ucis in martie 51 de persoane si a ranit alte cateva zeci in doua moschei din Christchurch, Noua Zeelanda, a trimis din detentie o scrisoare in care isi exprima opiniile politice si sociale, determinand-o pe sefa guvernului de la Wellington, Jacinda Ardern, sa critice permisivitatea…

- Sergey Chemezov, seful companiei rusesti de aparare Rostec, a facut o serie de declaratii referitoare la suspendarea de catre Pentagon a participarii Turciei la programul /privind constructia avioanelor de lupta/ F-35, potrivit Haberturk, citat de Rador.Potrivit agentiei de stiri RIA Novosti, directorul…

- Ambasadorul SUA la Moscova, Jon Huntsman, a explicat ca neacordarea vizelor pentru cei 30 de profesori care urmau sa ajunga in capitala rusa luna viitoare ar putea duce la reducerea numarului de copii care frecventeaza Scoala Anglo-Americana."Copiii nu trebuie folositi ca pioni in dispute…

- Ministerul Afacerilor Interne al Rusiei l-a acuzat in lipsa pe omul de afaceri moldovean Vlad Plahotniuc, fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, ca se afla la conducerea unui cartel al drogurilor. Potrivit anchetatorilor, ”nașu Plaha” ar fi participat la contrabanda de hașiș marocan catre…

- Marina militara a Statelor Unite ale Americii a spus vineri ca un distrugator rusesc aproape s-a ciocnit cu un cruciștator de-al sau, în Marea Filipinelor, într-un incident pe care îl denunța ca ”nesigur și neprofesional”, relateaza Reuters. Pe de alta parte, Armata Rusa…

- Brenton Tarrant, australianul care a omorat 51 de persoane și a ranit alte cateva zeci in doua moschei din Christchurch, a fost inculpat pentru terorism. Anunțul a fost facut marți de reprezentanții Poliției din Noua Zeelanda. Impotriva lui Trenton au mai fost formulate inca un cap de acuzare de omor,…

- Impotriva lui Brenton Tarrant a fost formulata acuzatia de terorism in baza legii antiteroriste din 2002, a precizat politia intr-un comunicat. Impotriva lui Trenton au mai fost formulate inca un cap de acuzare de omor, dupa decesul unui cetatean turc la inceputul acestei luni, si doua de tentativa…