- Autoritatea responsabila de siguranta nucleara din Norvegia analizeaza cantitati mici de iod radioactiv detectat in aer, in nordul tarii, la cateva zile dupa explozia nucleara din Rusia, informeaza Reuters.

- Rusia a anuntat miercuri ca a trimis doua bombardiere Tupolev TU-160 capabile sa transporte rachete nucleare in estul indepartat al Rusiei, de partea opusa regiunii Alaska, ca parte a unui exercitiu militar despre care media de stat afirma ca demonstreaza capacitatea Moscovei de a instala arme nucleare…

- Autoritatile ruse iau bani de la pensionari ca sa dea la ofiterii din serviciile de securitate, procurori si politisti. Bugetul de pensii a fost micsorat, iar fondurile au fost folosite pentru suplimentarea bugetelor institutiilor de forta.

- Președintele rus Vladimir Putin a dezvaluit la trei zile dupa incident ca submarinul la bordul caruia a izbucnit un incendiu in urma carui au murit 14 marinari era alimentat cu energie produsa de un reactor nuclear. Oficialii ruși susțin ca reactorul a fost izolat in timpul incendiului și se afla in…

- In randul statelor membre ale UE, principalii trei exportatori au fost in 2018 Germania (au fost exportate instrumente muzicale in valoare de 642 de milioane de euro, sau 34% din total exporturilor statelor membre), Olanda (310 milioane de euro, 16%) si Franta (259 de milioane de euro, 14%).…

- Acesta continea milioane de oua de insecte, care au ajuns astfel pe camp. Potrivit localnicilor, Andrei Savchenko, vinovat de aceasta situatie, ar fi folosit tone din acest fertilizator, arata Live Science, care citeaza presa din Rusia. Autoritatile au deschis o ancheta, in urma careia se va stabili…

- Statele membre ale organizatiei au votat anul trecut crearea Echipei de Investigatie si Identificare (IIT), o decizie careia i s-au opus Damascul si aliatul sau Rusia. 'Siria refuza sa recunoasca decizia si sa se confrunte cu oricare din implicatiile si efectele ce decurg din aceasta', a declarat…

- Cel puțin 38 de persoane au fost ranite in urma exploziei care s-a produs sambata la o fabrica de explozibili din localitatea Dzerzhinsk, aflat in Rusia centrala, au informat surse din cadrul Ministerului rus al Sanatații, relateaza agenția Dpa potrivit news.ro.Autoritațile locale au declarat…