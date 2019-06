Stiri pe aceeasi tema

- Ramașițele și actele unei persoane au fost gasite pe munte, jandarmii și salvamontiști aflandu-se la poalele Munților Postavarul, in zona localitații Rașnov, pentru a continua cautarile. Ar putea fi vorba de un pompier al ISU Mureș disparut in februarie pe munte, potrivit Mediafax.Citește…

- Autoritatile mexicane au descoperit 18 saci cu ramasite umane la o ferma din municipalitatea Tlajomulco de Zuniga, in statul Jalisco, regiune din vestul tarii cu criminalitate ridicata, a anuntat vineri procuratura, citata de dpa si EFE preluate de agerpres. ''Deocamdata nu stim cu exactitate…

- ''Deocamdata nu stim cu exactitate cate cadavre se afla pe acea proprietate", a declarat procurorul statului Jalisco, Gerardo Octavio Solis, adaugand ca medicii legisti examineaza ramasitele umane. "La prima vedere, sunt foarte multe cadavre", a adaugat el.Autoritatile au descoperit ramasitele…

- Peste 320 de persoane au fost ucise duminica in Sri Lanka, intr-o serie de atentate sinucigase, atribuite de catre autoritati unei grupari radicale islamiste locale si revendicate de gruparea Statul Islamic (SI), la hoteluri de lux si biserici in care se oficiau slujba de Paste, relateaza AFP, care…

- Bilantul atentatelor de duminica din Sri Lanka a ajuns marti la 310 morti, dupa ce mai multi raniti au decedat din cauza ranilor, a anuntat politia locala, care a efectuat noi arestari, potrivit AFP. Autoritatile au retinut pana in acest moment 40 de persoane in ancheta asupra acestor atacuri atribuite…

- UPDATE – Bilantul atentatelor produse in Sri Lanka a crescut la 290 de morti si aproximativ 500 de raniti Bilantul atentatelor produse, ieri, in Sri Lanka, a crescut la 290 de morti si aproximativ 500 de raniti. Un numar semnificativ de victime sunt straini. Atacurile au vizat 3 hoteluri de lux si…

- Ramasitele a doua persoane asasinate in atacul asupra musulmanilor de la 15 martie din Christchurch, in Noua Zeelanda, au ajuns in India, incepand astfel procesul repatrierii cadavrelor victimelor, au anuntat luni autoritatile indiene, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Citește și: Mike Pence:…

- Autoritațile au fost alertate prin sistemul 112 dupa ce un șofer a intrat cu autoturismul intr-un cap de pod. Accidentul a avut loc in localitatea Tureac, județul Bistrița Nasaud. In urma impactului violent mașina a fost distrusa in totalitate, iar șoferul a ramas incarcerat. Mai multe echipaje…