- Organizatia Salvati Copiii cere luarea unor masuri urgente in cazul fetitei de 1 an si 10 luni din judetul Suceava, care a murit de foame. Concret, ONG-ul solicita Ministerului Muncii sa evalueze activitatea Serviciului Public de Asistenta Sociala din comuna Preutesti, mai ales ca in grija tatalui,…

- Peste 11.000 de pompieri, politisti si jandarmi vor fi pregatiti sa intervina in sprijinul populatiei, a declarat, marti, purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Monica Dajbog, dupa instituirea unui Cod galben de ninsori si viscol.Administratia Nationala de Meteorologie…

- In fiecare iarna, metropola de 20 de milioane de locuitori se sufoca din cauza fenomenului de ceata toxica incarcata cu particule in suspensie care pune grav in pericol sanatatea publica. Cei saraci si oamenii fara adapost sunt cei mai expusi la acest amestec toxic provocat de o combinatie…

- Calitatea aerului din capitala Indiei, New Delhi, a atins, din nou, niveluri alarmant de scazute. Dupa un festival al luminilor, la care au fost lansate numeroase focuri de artificii si petarde, orasul a fost acoperit de un val dens de smog, iar locuitorii nu mai au aer, la propriu.

- Nivelul poluarii aerului din New Delhi, India, depaseste de 25 de ori norma admisa. Inregistrarea a fost facuta azi dimineata, 5 noiembrie, de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii, informeaza ria novosty.

- Cameramanul Achyutananda Sahu acoperea subiectul alegerilor regionale ce vor avea loc luna viitoare in statul sarac Chhattisgarh. El urma o patrula a politiei cand vehiculele lor au fost atacate de oameni inarmati intr-o zona izolata.Autoritatile au atribuit aceasta ambuscada rebeliunii…

- Parlamentarii USR anunța ca vor depune proiecte de lege pentru a transpune toate recomandarile Comisiei de la Veneția in legile justiției și codurile penale, imediat dupa publicarea rapoartelor oficiale, se arata intr-un comunicat de presa.

- Autoritațile locale au dispus inlocuirea in cel mai scurt timp a conductei de apa care a suferit numeroase avarii in ultima perioada și care ar putea fi una dintre cauzele alunecarii. In paralel vor fi facute studii ale terenului pentru a se stabili daca exista și o alta cauza.