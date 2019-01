Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Mexic au descoperit miercuri 20 de cadavre, dintre care 17 carbonizate, langa orasul Nuevo Laredo, in apropiere de frontiera cu SUA, a declarat o sursa din cadrul serviciilor de securitate,...

- Autoritațile mexicane se vor intalni cu oficialii din America Centrala pentru a se pregati pentru sosirea unei noi caravane de migranți planificata pentru saptamana viitoare, care se indreapta catre Statele Unite, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.

- Autoritațile din Rusia au notificat oficial Statele Unite ca au arestat un cetațean american la Moscova, a informat luni un responsabil din cadrul Departamentului de Stat american, care a precizat totodata ca SUA au cerut acces consular la respectiva persoana, scrie Reuters.

- Prim-ministrul canadian Justin Trudeau a declarat joi ca Guvernul Canadei nu a avut nicio implicare in arestul lui Meng Wanzhou, fiica fondatorului companiei chineze Huawei, relateaza BBC și Reuters, informeaza Mediafax.Trudeau a transmis ca Administrația de la Ottawa a fost notificata cu…

- Autoritatile din Iran au transmis marti ca vanzarile de petrol sunt in continuare „la nivelul la care este nevoie”, in pofida presiunii exercitate de sanctiunile impuse de Statele Unite, relateaza Reuters.

- Autoritatile din Statele Unite au transmis ca au fost raportate probleme tehnice in cateva sectii de votare, dar momentan nu exista probleme care sa aiba un impact semnificativ sau care sa impiedice cetatenii din a vota, relateaza Reuters.

- Un dispozitiv explozibil a fost gasit luni intr-o cutie postala in apropierea casei din New York a miliardarului american de origine ungara George Soros, care a devenit o tinta a criticilor militantilor de dreapta in Statele Unite si in Europa de Est, potrivit editiei de luni a publicatiei The New York…

