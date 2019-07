Autorităţile din Istanbul le dau termen o lună refugiaţilor sirieni neînregistraţi în oraş pentru a pleca Istanbul, capitala financiara a Turciei si cel mai mare oras din tara cu circa 16 milioane de locuitori, este inchis pentru inregistrarea celor sub protectie temporara, a anuntat luni biroul guvernatorului, potrivit ordinelor venite de la Ministerul de Interne. Acei refugiati sirieni care au fost inregistrati initial in alte provincii turce au termen pana la 20 august pentru a se intoarce. Refugiatii sirieni beneficiaza de 'protectie temporara' in Turcia. Grupurile de aparare a drepturilor omului au criticat Ankara pentru ca nu le acorda statut deplin de refugiati si posibilitatea de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

