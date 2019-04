Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul a avut loc in Prahran, un cartier din sud-destul orasului. Identitatea persoanelor ranite nu a fost dezvaluita de politie. Ranitii, dintre care doi in stare grava, au fost transportati la un spital din apropiere. Intre-timp politia si serviciile de urgenta au declansat o ancheta.…

- Drapelele au fost coborate in berna la institutiile guvernamentale din Olanda, marti, la o zi dupa ce un barbat a deschis focul intr-un tramvai in orasul Utrecht, atac soldat cu trei morti si cinci raniti, relateaza Reuters. Un suspect - Gokmen Tanis, in varsta de 37 de ani, de origine…

- Cel puțin trei persoane au murit in urma atacului armat produs luni in orașul olandez Utrecht, conform celui mai recent bilanț anunțat de autoritațile olandeze, potrivit Mediafax.Mai multe persoane au fost ranite dupa ce un individ a deschis focul intr-un tramvai din orașul olandez Utrecht,…

- UPDATE, ora 14:18 Autoritatile olandeze banuiesc ca cel putin o persoana a fost ucisa in timpul unui incident armat produs luni intr-un tramvai in orasul Utrecht, a anuntat o purtatoare de cuvant a politiei olandeze, citata de Reuters. Separat, postul de televiziune public olandez NOS a informat ca…

- Mai multe persoane au fost ranite dupa ce un individ a deschis focul intr-un tramvai din orasul olandez Utrecht, a anuntat politia, potrivit site-ului postului Sky News. Incidentul s-a petrecut luni dimineata, in jurul ori locale 10:45 (ora Romanie, 11:45), in zona Oktoberplein din Utrecht. Potrivit…

- Autoritațile din India au reținut 23 de persoane suspectate ca ar avea legatura cu gruparea terorista care a revendicat atentatul din Kashmirul indian, soldat cu 44 de morti, a informat duminica un oficial din cadrul Poliției, relateaza site-ul postului CBC citat de Mediafax.Printre cei 23 de barbați…

- ​Autoritațile irlandeze au anunțat vineri seara ca raspund unui incident armat în zona Ballymagroarty din orașul Londonderry, situat în nord-vestul provinciei britanice Irlanda de Nord, relateaza Reuters citat de Mediafax.„Polițiștii se afla la locul unui incident armat în…

- Patru barbați au fost arestați in ancheta atacului cu mașina capcana comis, sambata seara, in orașul nord-irlandez Londonderry, relateza Euronews. Vehiculul a sarit in aer nu departe de treptele tribunalului din oraș. Nimeni nu a fost ranit. Atacul a fost ...