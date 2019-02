Autoritățile din India au reținut 23 de suspecți n cazul atacului din Kashmir Autoritațile din India au reținut 23 de persoane suspectate ca ar avea legatura cu gruparea terorista care a revendicat atentatul din Kashmirul indian, soldat cu 44 de morti, a informat duminica un oficial din cadrul Poliției, relateaza site-ul postului CBC citat de Mediafax. Printre cei 23 de barbați se numara membri și simpatizanți ai gruparii Jaish-e-Mohammad, responsabila pentru incidentul de joi. Atacul a provocat tensiuni în relațiile între India și Pakistan. India a cerut Pakistanului sa elimine toate gruparile islamiste care acționeaza de pe teritoriul sau,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

- Autoritatile din India au retinut 23 de persoane suspectate ca ar avea legatura cu gruparea terorista care a revendicat atentatul din Kashmirul indian, soldat cu 44 de morti, a informat duminica un oficial din cadrul Politiei, relateaza site-ul postului CBC.

- Un vehicul-capcana a explodat la impactul cu un autobuz care transporta agenti de politie. Atentatul a avut loc pe autostrada Srinagar-Jammu, la circa 20 de kilometri de orasul Srinagar. "Este un incident terorist (...)", a declarat seful Politiei din Kashmir, S.P. Pan. Atentatul a fost revendicat…

