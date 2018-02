Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia de serializare a medicamentului a anutat, vineri, lansarea sistemului national de verificare a medicamentelor, pentru a-i proteja astfel pe pacienti de riscul de a cumpara produse contrafacute. Sistemul vine insa la pachet cu eliminarea fractiilor din cutiile de medicamente. Procesul de…

- Autoritatile din Bulgaria au pus sub acuzare zece membri bulgari ai unei grupari de crima organizata care producea droguri ilegale si le distribuia la Viena, informeaza miercuri BTA. Gruparea a fost destructurata marti, prin operatiuni simultane efectuate de Directoratul principal bulgar pentru combaterea…

- Autoritatile israeliene au acuzat Turcia ca ar ascunde si incuraja activitatile de spalare a banilor desfasurate de catre gruparea militanta palestiniana Hamas, relateaza dpa. Acuzatia ar putea spori tensiunile in relatia deja incordata intre Israel si Turcia, noteaza sursa citata, conform Agerpres.Intr-un…

Autoritatile israeliene au acuzat Turcia ca ar ascunde si incuraja activitatile de spalare a banilor desfasurate de catre gruparea militanta palestiniana Hamas, relateaza dpa. Acuzatia ar putea spori tensiunile in relatia deja incordata intre Israel si Turcia, noteaza sursa citata, conform Agerpres.Intr-un…

- Autoritatile britanice au luat, duminica, decizia inchiderii temporare a Aeroportului London City dupa descoperirea unei bombe neexplodate din cel de-al Doilea Razboi Mondial, in raul Tamisa, in apropierea aeroportului, informeaza site-ul postului BBC News online. Dispozitivul a fost descoperit…

- Mai mulți cetațeni romani, lituanieni și bulgari au fost salvați de autoritațile britanice in urma unui raid la o plantație de flori. Polițiștii au descins dupa ce au primit informații ca la ferma mai mulți migranți ar fi exploatați prin munca. Aproximativ 200 de persoane, cetațeni romani, lituanieni…

- Scolile primare vor ramane inchise pe parcursul zilei luni in provincia Teheran din Iran, cu exceptia a trei orase mici, din cauza nivelului ridicat de poluare, au anuntat autoritatile locale citate de AFP. Autoritatile au luat de asemenea decizia de a impune masura traficului alternativ…

- Ambasada Romaniei la Londra are in atenție cazul romancei inchise pe nedrept in Marea Britanie , fiind notificata de autoritațile britanice cu privire la reținerea acesteia. Ambasada Romaniei la Londra are in atenție cazul cetațeanului roman arestat inca din octombrie 2017, data la care a fost notificata…

- Vulcanul Fuego din Guatemala, cu o altitudine de 3.763 m, a erupt joi, aruncand in aer coloane de cenusa, a anuntat protectia civila care a declarat alerta vulcanica portocalie in regiune, informeaza AFP. Situat la 35 de kilometri de capitala, vulcanul Fuego a inceput sa erupa miercuri…

- Ministerul britanic de externe a decis sa vanda sediul ambasadei britanice din Bangkok pentru suma de 420 de milioane de lire sterline, acesta reprezentand cea mai mare vanzare de active imobiliare din istoria diplomației britanice.

- Autoritatile austriece vor dizolva o societate pangermanista la conducerea careia se afla si un cadru al partidului de extrema-dreapta FPOe la putere, dupa dezvaluirile prezentei unei carti de cântece naziste la una dintre filialele ei locale, a anuntat miercuri cancelarul conservator Sebastian…

- Ministerul francez de Finante a demarat o investigatie privind promotia la crema de ciocolata tartinabila Nutella, care a provocat haos in mai multe centre comerciale din Franta, relateaza site-ul BBC News.

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, a primit un buchet de trandafiri rosii de la Organizatia de Femei a PSD, mai multe reprezentante tinand sa o felicite pe holul Parlamentului, inainte de anuntarea rezultatului votului de luni.

- Autoritatile turce au arestat peste 300 de persoane suspectate de ''propaganda terorista'' pe retelele de socializare impotriva ofensivei duse de Ankara impotriva unei militii kurde in nord-vestul Siriei, relateaza AFP. De la 20 ianuarie, ''311 de indivizi care…

- Un camin pentru batrani din județul Vaslui, construit din fonduri europene in urma cu opt ani in baza unui program de vecinatate cu Republica Moldova și lasat de izbeliște de catre autoritați din cauza lipsei resurselor financiare necesare susținerii activitații, a fost deschis in sfarșit de o fundație…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, s-a intalnit cu reprezentantul OSCE. OSCE va observa alegerile locale din acest an in Belarus. Despre apropiatele alegeri locale, care vor avea loc in Belarus in 18 februarie, Aleksandr Lukasenko a discutat cu reprezentantul Organizatiei pentru Securitate…

- Gui a fost ridicat sambata de politisti imbracati in civil, a declarat Angela Gui pentru postul de radio public suedez, adaugand ca este ingrijorata pentru siguranta tatalui sau, care fusese eliberat din arestul politiei chineze in luna octombrie 2017.Angela Gui a precizat ca tatal sau,…

- Cetateanul roman ranit in incidentul produs la New York , ca urmare a unei altercatii stradale cu focuri de arma, a fost transportat in regim de urgenta la un spital din proximitate, unde i-au fost acordate ingrijiri medicale, starea sa de sanatate fiind stabila, anunta Ministerul de Externe, la solicitarea…

- Liberalii s au reunit in sedinta Biroului Permanent Judetean pentru a desemna coordonatorul filialei municipale, dupa ce, joi seara, George Muhscina a demisionat din functia de presedinte. Conform statutului partidului, organizatia ar fi trebuit coordonata de unul dintre cei doi prim vicepresedinti…

- Parlamentarul ALDE Gorj, Scarlat Iriza reia atacurile la adresa președintelui interimar al organizației județene, Dian Popescu. Iriza susține ca a tras semnale la București in ceea ce privește slaba implicare a actualului lider al aldiștilor gorjeni, Dian Popescu și spune ca a primit promisiuni ca in…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU), din cadrul MDRAPFE, a semnat trei contracte de finanțare, in valoare totala de aproximativ 93,7 milioane euro, in cadrul apelului de proiecte de tip noncompetitive Romania Start Up Nation. Activitațile finanțate, derulate…

- Ministrul Consultarii Publice si Dialogului Social, Gabriel Petrea, incurajeaza autoritatile locale sa foloseasca noile oportunitati legislative create si sa finanteze activitatile de tineret, contribuind astfel la dezvoltarea unor comunitati durabile. "2.795 de informari trimise catre…

- Atenție, antreprenori! Vin banii pentru Start-up Nation: 94 de milioane de euro Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, din cadrul Ministerul Dezvoltarii Regionale, a semnat trei contracte de finanțare, de 93,7 milioane euro, in cadrul apelului de proiecte de tip noncompetitiv…

- Programul Start Up Nation va beneficia de 93,7 milioane de euro, dupa ce Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman (AM POCU), din cadrul Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, a semnat trei contracte de finantare. Ministerul…

- Ministerul rus de Externe considera ca, impunind interdicția difuzarii știrilor rusești, Moldova continua sa se indeparteze de normele democratice, alunecind pina la practicile totalitare de combatere a punctelor de vedere alternative, transmite NOI.md cu referire la presa rusa. Autoritațile ruse iși…

- O fregata britanica a fost trimisa sa escorteze nave de razboi rusesti luni in Canalul Manecii, a anuntat Ministerul Apararii de la Londra, adaugand ca acesta este cel mai recent semn al cresterii activitatii navale ruse langa apele britanice in perioada sarbatorilor de iarna, informeaza Reuters.…

- Reprezentantul palestinian in Statele Unite a fost rechemat pentru consultari in urma deciziei presedintelui american, Donald Trump, de a declara Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza BBC, citand agentia Wafa, potrivit news.ro.Ministrul palestinian de externe, Riyad al-Malki,…

- Patru detinuti au evadat dintr-o inchisoare de la Berlin, a anuntat Guvernul orasului-land, relateaza The Associated Press, citeaza news.ro.Cei patru barbati par sa fi evadat cu ajutorul unui vehicul de reparatii auto din incinta Inchisorii Ploetzensee, a precizat joi Ministerul berlinez al…

- "Mie nu mi se par foarte complicate lucrurile. Sigur, le putem complica foarte mult. Israelul este un stat suveran si are aceleasi drepturi pe care le avem si noi. In Israel ambasadele sunt in Tel Aviv, ambasadorii si personalul, institutiile centrale ale statului israelian sunt in Ierusalim. In…

- Politia antiterorista din Turcia a arestat 12 presupusi militanti ai organizatiei teroriste Stat Islamic, in timpul unor operatiuni anti-droguri desfasurate in provincia sudica Adana, fiind suspectati ca ar planui un atentat in noaptea de Revelion, relateaza site-ul agentiei de stiri Xinhua.

- Accident feroviar in Austria, vineri seara. Cel puțin 20 de raniți dupa ce doua trenuri s-au ciocnit in apropiere de Viena. Doua trenuri s-au ciocnit vineri in apropiere de Viena, autoritatile austriece suspectand o eroare umana in cazul accidentului feroviar. „Verificam ipoteza unei erori umane, nu…

- Ministerul britanic de Interne a anuntat vineri ca, dupa Brexit, pasapoartele eliberate pentru cetatenii Regatului Unit nu vor mai avea culoarea bordo si vor reveni la albastrul lor ''emblematic'' de altadata, relateaza AFP, conform agerpres.ro. ''Iesirea din UE ne da ocazia unica de a reinstaura…

- Seful diplomatiei britanice Boris Johnson este asteptat vineri la Moscova, unde se va intilni cu omologul sau rus Serghei Lavrov. Despre asta a anuntat miercuri Ministerul de Externe rus, acesta fiind prima vizita a unui ministru britanic in ultimii cinci ani in capitala Rusiei, relateaza AFP. 'Discutiile…

- Organizatia de Femei a PNL Maramures si-a demonstrat valoarea la alegerile care au avut loc duminica, 17 decembrie, la Bucuresti. Doua reprezentante ale judetului fac parte din noua echipa de conducere a Organizatiei de Femei a Partidului National Liberal (OFL), condusa de catre deputatul Florica Chereches.…

- Șeful DIICOT Daniel Horodniceanu a declarat ca investigațiile in dosarul Sky News, ancheta care ii vizeaza pe mai mulți jurnaliști ai postului de televiziune britanic, bate pasul pe loc. Anchetatorii romani au vrut sa-i audieze pe reporterii care in vara anului 2016 au realizat un documentar din…

- Deputații Mihaița Gaina și Ștefan Mușoiu, precum și senatorul Marian Pavel, au imprumutat PSD Ialomița cu sume cuprinse intre 30 și 60 mii de lei. Surse din cadrul Organizației susțin ca și deputatul Andrei Pop ar fi cotizat, pardon, ar fi dat cu imprumut bani la PSD Ialomița, dar nu a știut ca aceștia…

- O britanica angajata la ambasada tarii sale la Beirut a fost ucisa in Liban, in circumstante care raman de elucidat, a afirmat duminica, pentru AFP, o sursa apropiata anchetei. Corpul neinsufletit al tinerei femei a fost descoperit sambata seara la marginea unei autostrazi la nord de Beirut.…

- Autoritațile irakiene au anunțat ca au spanzurat, intr-o execuție in masa, 38 de militanți jihadiști condamnați pentru infracțiuni de terorism, scrie BBC News. Ministerul justiției a declarat ca toți erau membri ai așa-numitului stat islamic (IS). Pedepsele cu moartea au fost puse in practica intr-o…

- Președintele PNL Dambovița, Marius Caravețeanu alaturi de secretarul general, Gabriel Plaiașu, vicepreședintele Teodor Radoi,vicepreședinte Adrian Chițescu și nu in ultimul rand Teodor Bate, președintele Organizației Oamenilor de afaceri- PNL Dambovița a susținut o conferința de presa. Liderul …

- Premierul Mihai Tudose, revenit din vizita oficiala din Serbia, a mers de la aeroport direct la Ministerul de Interne, acolo unde a discutat și despre modul in care autoritatile locale si judetene s-au pregatit de vremea rea, in contextul avertizarilor emise de meteorologi. Premierul Mihai Tudose a…

- Sute de neonazisti pe numele carora au fost emise mandate de arestare sunt cautati de politie in Germania, a dezvaluit joi guvernul de la Berlin, relateaza dpa. Din cei 501 extremisti de dreapta, 108 sunt acuzati de 'infractiuni motivate politic', a anuntat Ministerul de Interne, ca raspuns la o…

- Autoritatile din Bulgaria si Suedia au retinut noua persoane intr-o operatiune comuna realizata in cele doua tari impotriva traficului de persoane, informeaza miercuri BTA. La operatiunea care a dus la neutralizarea unui grup infractional angajat in trafic de persoane in scopul cersetoriei au participat…

- Noua atacuri teroriste au fost dejucate incepand din martie in Regatul Unit, iar alte cinci nu au putut sa fie evitate, omorand in total 36 de persoane, a declarat marti ministrul britanic de Interne Amber Rudd, relateaza AFP. De la asasinarea unui militar in plina strada, la Londra, in mai 2013,…

- Universitatea din Pitești organizeaza vineri, 8 decembrie 2017, ora 18, conferința ,,A facut știința neplauzibila credința in Dumnezeu?” Conferința va fi susținuta de Dr. Burkhard Schmidt – purtatorul de cuvant al Organizației europene pentru cercetare nucleara, CERN din Geneva. Evenimentul va avea…

- Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO), in parteneriat cu Ministerul Economiei și Infrastructurii și AsociațiaOamenilor de Afaceri din Moldova (AOAM), organizeazape 30 noiembrie curent, la Edineț, Forumul Economic Regional Nord.

- Un nou scandal bubuie in interiorul PNL. De data aceasta, miza o constituie Organizația de Femei Liberale, acolo unde se infrunta vechiul PNL cu vechiul PDL.Citește și: Kovesi a EXPLODAT in presa straina: critici VIOLENTE la adresa legilor justiției Citește și: SCENE INCREDIBILE cu…