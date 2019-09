Autoritățile din Grecia au inițiat o anchetă privind dispariția unor materiale militare Dispariția unor materiale militare, aparent inclusiv unele de natura exploziva, dintr-o baza navala din Grecia a generat inițierea unei anchete de amploare a autoritaților, relateaza Mediafax citând postul ABC News. Oficialii din cadrul poliției și armatei din Grecia au inițiat cercetari asupra dispariției unor materiale militare dintr-o baza navala, au anunțat Forțele Navale grecești. Conform comunicatului emis marți de Forțele navale, dispariția materialelor a fost sesizata în dupa-amiaza zilei de luni. Nu s-a precizat cu exactitate ce materiale lipsesc, însa,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile elene au demarat o ancheta de amploare la o baza navala din Grecia, dupa disparitia unor materiale militare, au anuntat Fortele Navale din aceasta țara. Conform comunicatului, disparitia materialelor a fost sesizata in dupa-amiaza zilei de luni, 9 septembrie. Forțele Navale nu au precizat…

- Situație alarmanta pe insula Samothraki din Grecia, izolata dupa ce feriboturile s-au defectat. Aproape 1.500 de turiști, printre ei și romani, sunt blocați de mai multe zile pe aceasta insula greceasca. Mai mult, incendiile de vegetație au starnit panica in randul oamenilor. Zeci de pompieri au fost…

- O femeie si un baiat de opt ani, ambii de nationalitate romana, si-au pierdut viata in urma prabusirii acoperisului unui restaurant din localitatea Nea Plagia din Grecia. Autoritatile elene au declarat...

- Doua persoane de nationalitate romana se numara printre cele sase persoane care au decedat in urma intemperiilor ce au afectat miercuri seara nordul Greciei, au anuntat autoritatile, informeaza agentia de stiri Reuters. UPDATE ora 07.08 Doua persoane din Romania se numara printre oamenii decedati…

- Oficialii greci din domeniul Sanatații ii avertizeaza pe turiștii care planuiesc sa calatoreasca in Grecia in aceasta vara cu privire la riscurile la care se expun din cauza .... The post Mergeți in concediu in Grecia? Atenție, autoritațile sunt in alerta! appeared first on Renasterea banateana .

- Ai planuit sa mergi in vacanta in Grecia? Trebuie sa te gandesti de doua ori inainte de a pleca la drum. De ce? Oficialii greci din domeniul Sanatații au transmis un avertisment cu privire la un virus periculos.

- Autoritatile din Argentina investigheaza privind cauza unei pene de curent masive care a afectat aproape 50 de milioane de persoane, relateaza BBC potrivit news.roPresedintele Mauricio Macri a numit pana de curent ca fiind „fara precedent” si a promis o ancheta minutioasa. Curentul…

- Ministerul Apararii Nationale Unitatea Militara 02022 Constanta cumpara legume proaspete pentru unitatile militare din Fortele Navale, in valoare estimata de 690.126,34 de lei. Contractul consta in furnizarea de rosii, castraveti, ardei gras, ardei iute, verdeata, dovlecei, salata verde, ceapa verde,…