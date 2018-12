Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, joi, dupa intalnirea cu comisarul european pentru migratie, afaceri interne si cetatenie, Dimitris Avramopoulos, ca presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene este vazuta ca una "ambitioasa si realista". "Chiar daca vom avea aceste limitari de…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a respins, vineri, acuzatii lansate, potrivit unei inregistrari difuzata de Romania TV, de Adrian Tutuianu, afirmand ca acesta trebuie sa probeze afirmatiile facute la intalnirea de la PSD Gaesti.

- Ministerul Finanțelor Publice a transmis ca amendamentele europarlamentarului Siegfried Mureșan pentru suplimentarea fondurilor UE pentru pesta porcina vor fi votate abia pe 24 octombrie și ca pana in prezent au fost taiate doar fonduri de angajament, nu credite de plați.Citește și: Șeful…

- Viceprim-ministrul Viorel Stefan a dezmintit, vineri, acuzatiile potrivit carora unul dintre angajatii cabinetului sau ar fi fost implicat intr-un flagrant al organelor de ancheta sub acuzatia ca ar fi primit foloase necuvenite. "Viceprim-ministrul Viorel Stefan dezminte ferm acuzatiile potrivit carora…

- O judecatoare din New Nork a cerut directorului general al Tesla, Elon Musk, si Comisiei americane pentru bursa si valori mobiliare (SEC) sa explice intr-o declaratie comuna de ce ar trebui sa aprobe acordul lor referitor la acuzatiile de frauda aduse sefului producatorului de automobile electrice,…

- Președintele lituanian Dalia Grybauskaite și prim-ministrul slovac Peter Pellegrini au declarat in urma discursului pe tema Brexit ținut de premierul britanic Theresa May ca nu exista progrese in ceea ce privește Brexitul sau granița cu Irlanda, relateaza Reuters, potrivit Mediafax. „In acest…