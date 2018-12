Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Generala a ONU a condamnat luni intr-o rezolutie "incalcarile sistematice, generalizate si flagrante ale drepturilor omului comise de mult timp" in Coreea de Nord, in timp ce Phenianul a respins orice pretentie a Consiliului de Securitate de a aborda acest subiect, relateaza AFP. Fara…

- Ministerul Sanatatii israelian a anuntat ca pasagerii unui zbor Bucuresti-Tel Aviv al companiei TAROM, efectuat la 20 noiembrie, risca sa contracteze rujeola dupa ce o persoana cu aceasta boala a calatorit in acelasi avion, relateaza luni cotidianul Times of Israel, conform agerpres.ro. Autoritatile…

- „Au fost zile tensionate. (...) Nivelul de presiune este foarte ridicat. Tu (n. a.: Claudiu Popa) esti obosit dupa emisiuni, eu sunt obosita dupa emisiuni, pe Rares Bogdan l-am vazut aseara foarte agitat si foarte suparat. Despre Realitatea TV vreau sa spun asa: ca Realitatea este si cu mine si fara…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit joi cu noul comisar al drepturilor omului din cadrul Consiliului Europei, Dunja Mijatovic, subiectele abordate de cei doi oficiali vizand aspecte privitoare la drepturile persoanelor cu dizabilitati si lupta impotriva violentei domestice. Potrivit unui…

- Statele Unite au anuntat joi noi sanctiuni tintite vizand trei persoane si noua entitati in legatura cu anexarea rusa a Crimeei si incalcari ale drepturilor omului in regiuni din Ucraina aflate sub controlul Rusiei, relateaza AFP.

- Senatorul social-democrat Liviu Pop a vorbit in emisiunea „Punctul de intalnire” despre scandalul de corupție din Germania. Audi, marca grupului german Volkswagen, a anuntat ca a primit o amenda in...

- Comisia Europeana trimite poimaine in Romania o echipa de specialisti, sa verifice masurile luate de Guvern impotriva pestei porcine africane, scrie Digi 24. Autoritatile de la Bruxelles sunt ingrijorate de amploarea pe care a luat o virusul la noi intr un timp foarte scurt.350.000 de porci au fost…

- Raportul de evaluare a activitatii procurorului general, Augustin Lazar, va fi facut public ''intr-un termen scurt'', dupa data de 8 octombrie, a declarat vineri, la Suceava, ministrul Justitiei Tudorel Toader. ''Saptamana viitoare voi merge cu doamna premier la Strasbourg, pentru…