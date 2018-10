Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea și Alina Bica au fost reținute de Interpol in Costa Rica, in zona Sabana Oeste. Cele doua, cautate pentru a ispași pedepse pronunțate de justiția din Romania, au fost ridicate de pe strada, a anunțat Digi24, citand un anunț publicat de Autoritatea de Investigatii Judiciare din Costa Rica…

- Autoritatile romane nu mai au nicio sansa sa o aduca pe Elena Udrea, dupa ce aceasta a nascut, sustine avocatul acesteia. Elena Udrea a nascut recent o fetita in Costa Rica, tara cu care Romania nu are acord de extradare. Udrea a fost condamnata la 6 ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz […]…

- Elena Udrea a fost consiliera lui Traian Basescu, atat la Primaria Capitalei, cat și in perioada in care a fost președinte al Romaniei. A fost unul din cei mai apropiați și loiali oameni ai fostului președinte, impartașindu-i viziunile politice. Acum, și logodnicul ei, Adrian Alexandrov, arata ca este…

- Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, acorda un interviu in care face o serie de dezvaluiri despre relatia de cuplu si despre planurile sale de viitor. Cei doi sunt nevoiți, momentan, sa se vada doar o data pe luna. Elena Udrea este in prezent refugiat politic in Costa Rica, in urma condamnarii…