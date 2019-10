Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile de la Santiago de Chile, capitala statului Chile, au declarat sambata starea de urgența dupa ce nivelul violențelor din cadrul protestelor, provocate de creșterea prețurilor pentru transportul cu metroul, s-a amplificat, relateaza site-ul postului BBC preluat de mediafax.Vezi…

- Presedintele chilian Sebastian Pinera a confirmat vineri noapte ca guvernul a decretat stare de urgenta in capitala Santiago in urma protestelor care au creat haos in oras in ultimele zile, potrivit rtve.es.

- La randul lor, parlamentari prodemocratie din Consiliul Legislativ, parlamentul local, vor sustine duminica un recurs impotriva deciziei executivului de a interzice portul de masti in timpul manifestatiilor, invocand dispozitii de urgenta care au scurtcircuitat controlul parlamentar.Aceasta…

- Autoritatile chiliene investigheaza cazul misterioaselor mingii de foc care s-au prabusit in diferite parti ale tarii in urma cu o saptamana si despre care s-a crezut ca ar fi meteoriti, insa conform analizelor derulate de experti, ipoteza meteoritilor a fost infirmata,

- ”Dezvoltarea unei națiuni nu se reduce la simpla creștere economica”: a spus papa Francisc la intalnirea cu președintele și autoritațile malgașe, in primul discurs al calatoriei sale apostolice in Madagascar. Pontiful a indemnat autoritațile sa combata corupția, iar dupa intalnire, a plantat impreuna…

- Un cutremur cu magnitudinea de moment 6.8, reevaluata la 6.6 grade a fost inregistrat la 02.55 Ora Romaniei, in largul Insulelor Sandwich.Epicentrul a fost inregistrat la coordonatele 60.23 S ; 26.53 V, la 3538 km SE de Montevideo, Uruguay pop: 1,271,000 local time: 20:55 , 3655 km SE de Buenos Aires,…

- „Este exclus sa fie vorba de o explozie la o instalatie de aer conditionat sau ceva asemanator”, a declarat primarul orasului Santiago de Chile, Karla Rubilar, citat de antena3.ro. Ranitii au suferit in majoritate traume auditive si oculare grave, dar viata niciunei victime nu este in pericol…

- Explozia a avut loc in jurul orei locale 13:30 (17:30 GMT) intr-un comisariat de politie situat in nordul capitalei chiliene. ''Este exclus sa fie vorba de o explozie la o instalatie de aer conditionat sau ceva asemanator'', a declarat primarul orasului Santiago de Chile, Karla Rubilar.Ranitii…