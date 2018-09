Stiri pe aceeasi tema

- Tarile europene fac eforturi pentru a stopa abuzurile impotriva lucratorilor migranti si tratarea lor ca sclavi ai vremurilor moderne, in conditiile in care sefii lor, in sectoare mergand de la constructii la agricultura, ii pacalesc pe inspectorii muncii, releva un raport al Agentiei pentru drepturi…

- Qatarul a modificat marti legislatia referitoare la rezidenta, pentru a permite muncitorilor straini sa plece din tara fara obligatia de a avea permise de iesire din partea angajatorilor lor, scrie Reuters. Autorităţile de la Doha vor să răspundă în acest fel acuzaţiilor…

- Autoritațile din Malta au anunțat marți ca au permis navei umanitare Aquarius sa acosteze in unul dintre porturile malteze, cei 141 de migranți urmand sa fie preluați de autoritațile din Franța, Germania, Luxemburg, Portugalia și Spania, relateaza Reuters.

- Autoritatile spaniole au salvat aproximativ 400 de migranti weekendul acesta, care incercau sa ajunga din Maroc in Spania traversand Marea Mediterana, au transmis reprezentantii Pazei de Coasta din Spania, relateaza Reuters.

- Federatia internationala de Cruce Rosie si Semiluna Rosie si-a exprimat joi ingrijorarea in ce priveste inrautatirea conditiilor in care traiesc mii de migranti izolati in Bosnia, in drumul lor spre Europa Occidentala, relateaza Reuters, informeaza Agerpres.Conditiile in care traiesc migrantii…

- Presedintele Italiei, Sergio Mattarella, a intervenit in mod exceptional in politica italiana pentru a pune capat disputei din interiorul coalitiei guvernamentale cu privire la un vapor cu migranti, transmite vineri agentia Reuters, informeaza Agerpres.Mattarella l-a contactat joi seara tarziu…

- Statele Unite si Mexicul au promis marti ca vor coopera cu state din America Centrala pentru a reuni cat mai curand posibil familii de migranti separate la granita SUA, in contextul in care administratia presedintelui Donald Trump s-a confruntat cu critici asupra acestei masuri, relateaza Reuters.…