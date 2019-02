Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, urmeaza sa anunte astazi un pachet de 8 miliarde de dolari destinat construirii zidului de la frontiera cu Mexicul, suma ce urmeaza sa fie obtinuta prin declararea starii de urgenta si prin ordine executive, potrivit informatiilor aparute in presa americana, relateaza…

- Președintele american Donald Trump intenționeaza sa declare stare de urgența în SUA, pentru a asigura finanțarea pentru zidul de la granița cu Mexicul, a anunțat Casa Alba, potrivit BBC News. Potrivit informatiilor aparute în presa americana, presedintele american ar urma sa anunte astazi…

- Congresul Statelor Unite a aprobat, joi seara, bugetul federal al țarii, evitandu-se astfel un blocaj guvernamental. Proiectul aprobat presupune alocarea unor sume de bani pentru construirea zidului de la granița cu Mexicul. Republicanii și democrații au ajuns la o ințelegere privind bugetul federal…

- Presedintele SUA, Donald Trump, analizeaza "toate optiunile" pentru a aloca fondurile necesare construirii zidului la frontiera cu Mexicul, anunta Casa Alba, sugerand ca este posibila decretarea starii de urgenta. Intrebata daca Donald Trump va promulga proiectul de acord elaborat de negociatorii…

- Presedintele american Donald Trump sustine marti traditionalul Discurs privind Starea Uniunii (State of the Union), intr-un climat politic tensionat si in fata unui Congres care contesta proiectul sau de zid la granita cu Mexicul, relateaza AFP preluata de Agerpres. Impetuosul lider de la Casa…

- Președintele irakian Barham Salih a declarat luni ca omologul sau american Donald Trump nu a cerut niciodata perimisiunea ca trupele americane staționate in Irak sa „monitorizeze Iranul”, relateaza Reuters, preluata de mediafx. Trupele americane au fost trimise in Irak ca parte dintr-un acord…

- Presedintele american Donald Trump a parasit miercuri discutiile cu liderii Congresului privind finantarea unui zid de frontiera cu Mexic si a declarat pe Twitter ca intalnirea de la Casa Alba pentru a pune capat blocajului guvernului a fost "o pierdere totala de timp", relateaza Reuters. Eficacitatea…

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri seara ca spera ca inchiderea administratiilor federale nu va dura mult timp, dupa ce Congresul si Casa Alba nu au reusit sa ajunga la un acord bugetar...