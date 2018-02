Stiri pe aceeasi tema

- China a confirmat marti ca l-a privat de libertate pe librarul suedez de origine chineza Gui Minhai dupa ce a pus in aplicare dreptul penal, in timp ce autoritatile de la Stockholm denunta o rapire 'brutala' si cer eliberarea acestuia, relateaza AFP. 'Din cauza incalcarii legilor chineze,…

- China a efectuat cu succes un test al unui sistem pentru interceptarea rachetelor, a anuntat, marti, Ministerul Apararii, adaugand ca sistemul a fost testat in scop defensiv si nu reprezinta o amenintare la adresa unui alt stat, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Autoritatile chineze au anuntat, luni, introducerea unei liste suplimentare privind bunurile interzise la export catre Coreea de Nord, adaugand ca anumite componente ar putea fi utilizate pentru construirea unor arme de distrugere in masa, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Beijingul acuza Washingtonul de lipsa de respect fata de America Latina, dupa ce secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, a avertizat tarile din aceasta regiune in legatura cu dependenta economica de China, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Deputatii din Hong Kong, o veritabila placa turnanta a contrabandei cu fildes, au votat miercuri in favoarea interdictiei progresive a comertului cu acest produs de origine animala, supranumit "aurul alb", informeaza AFP. Deputatii s-au exprimat cu o larga majoritate in favoarea acestei interdictii,…

- Proiectul gazoductului Nord Stream 2 a mai depasit un obstacol dupa ce compania responsabila de acest proiect a primit autorizatia necesara pentru constructia si operarea conductei in apele teritoriale ale Germaniei, a anuntat miercuri operatorul conductei, informeaza Reuters, preluata de Agerpres.…

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, i-a transmis, duminica, omologului sau japonez Taro Kono ca Beijingul urmareste imbunatatirea relatiilor cu Tokyo si rezolvarea unor serii de dispute dintre cele doua state, unele datind din perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial, relateaza site-ul Reuters.…

- Sute de studenti s-au adunat vineri la o universitate din Hong Kong in sprijinul a doi colegi care au fost suspendati in urma unui protest in legatura cu un test de limba mandarina, un subiect ce a tinut prima pagina a presei de stat chineze, relateaza Reuters. Saptamana trecuta, cei doi studenti…

- Ambasada Germaniei la Beijing le-a cerut vineri autoritatilor chineze sa il elibereze pe Gui Minhai, cetatean suedez din Hong Kong, despre care fiica sa afirma ca a fost ridicat de politisti dintr-un tren in timp ce se indrepta spre Beijing, la data de 20 ianuarie, relateaza dpa. ''Sustinem…

- Ministerul Apararii din China a negat joi ca intentioneaza sa construiasca o baza militara in Afganistan, afirmand ca informatiile vehiculate sunt 'neintemeiate', relateaza Reuters. Agentia de stiri rusa Ferghana News a informat ca Beijingul va construi o baza militara in nordul…

- Gao Feng, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez al Comertului, a declarat, joi, ca singura ”directie corecta” pentru relatiile comerciale sino-americane o reprezinta cooperarea, in contextul in care tensiunile dintre cele doua mari economii s-au intensificat, informeaza site-ul Reuters.

- "Astepam ca autoritatile chineze sa il elibereze imediat din detentie pe domnul Gui Minhai si sa-i permita sa se reintoarca la familie, sa obtina sprijin consular si sa beneficieze de asistenta medicala", a declarat Hans Dietmar Schweisgut, adaugand: "Este cetatean suedez si un cetatean al UE".Gui…

- Cea mai mare problema cu bateriile lithium-ion este data de faptul ca acestea tind sa explodeze daca se deterioreaza rapid. Un barbat din China a aflat pe propria piele ca nu este bine sa musti dintr-o baterie de acest gen.

- Ambasadorul Uniunii Europene in China indeamna autoritatile de la Beijing sa dispuna eliberarea imediata a lui Gui Minhai, un disident chinez care detine cetatenia suedeza, informeaza site-ul postului France 24.

- Gui a fost ridicat sambata de politisti imbracati in civil, a declarat Angela Gui pentru postul de radio public suedez, adaugand ca este ingrijorata pentru siguranta tatalui sau, care fusese eliberat din arestul politiei chineze in luna octombrie 2017.Angela Gui a precizat ca tatal sau,…

- Ministerul de Externe chinez a anuntat marti ca nu detine nicio informatie legata de Gui Minhai, cetatean suedez din Hong Kong, despre care fiica sa afirma ca a fost ridicat de politisti dintr-un tren in timp ce se indrepta spre Beijing, transmite Reuters. Gui a fost ridicat sambata de…

- Autoritatile de la Beijing demareaza o campanie care vizeaza jocurile video, cu scopul de a elimina produsele "de prost gust" din aceasta industrie, a anuntat agentia de presa Xinhua, citata de Reuters.

- Autoritatile de la Beijing au demarat luni o campanie speciala ce vizeaza jocurile video, al carei scop este eliminarea produselor "de prost gust" din aceasta industrie, a anuntat agentia de presa Xinhua, citata de Reuters. Noua campanie, care se va întinde pe durata unei luni, doreste…

- Beijingul a informat sambata ca a trimis o nava de razboi pentru a respinge un distrugator american care i-a 'incalcat' suveranitatea trecand prin apropierea unei mici insule disputate din Marea Chinei de Sud, relateaza AFP. Ministerul chinez al Afacerilor Externe a acuzat distrugatorul USS Hopper…

- Ministerul chinez de Externe a acuzat, sambata, Statele Unite ca incalca suveranitatea Chinei, dupa ce o mava militara americana a intrat ”fara aprobare” in apele teritoriale chineze, adaugand ca Beijingul va lua toate masurile necesare pentru a-si proteja suveranitatea, relateaza site-ul Reuters.

- Retailerul olandez de haine C&A ia in calcul un parteneriat și alte tipuri de investiții externe, in condițiile in care compania vrea sa se concentreze pe piața chineza și alte țari emergente, a anunțat proprietarul lanțului, potrivit Reuters. Anunțul vine în replică la un articol…

- Banca Centrala a Germaniei (Bundesbank) a decis sa incorporeze yuanul chinez in rezervele sale valutare, a anuntat luni Andreas Dombret, membru in comitetul director al Bundesbank, transmite Reuters, preluata de Agerpres. "Renminbi este utilizat din ce în ce mai mult în rezervele valutare…

- "In timpul vizitei sale la Paris, in 2014, presedintele Xi a fost escortat de la Domul Invalizilor la Palatul Elysee de 104 calareti ai Garzii republicane si a fost fascinat de aceasta demonstratie de maiestrie", a explicat presedintia."Dornic sa stabileasca legaturi de prietenie cu sefii…

- Autoritatile saudite au retinut 11 printi dupa ce ei s-au adunat la palatul regal din Riad pentru a protesta fata de masurile de austeritate care includ suspendarea platii facturilor utilitare, informeaza Reuters care citeaza presa din Arabia Saudita.Arabia Saudita, cel mai mare exportator…

- Datoria mondiala a atins un nivel record de 233.000 de miliarde de dolari in trimestrul al treilea din 2017, potrivit unei analize publicate joi de Institutul International pentru Finante (IIF), cel mai mare grup de lobby al sectorului financiar, in conditiile in care datoria sectorului privat non-financiar…

- Producatorul suedez de automobile Volvo Cars, detinut de firma chineza Geely, a anuntat ca in 2017 vanzarile sale au crescut cu 7% pana la un nou record de 571.577 unitati, gratie cererii solide pentru modelele XC60 si 90 pe principalele piete, in frunte cu Asia-Pacific, transmite Reuters, preluat[…

- Autoritatile chineze au anuntat vineri ca intentioneaza sa formeze cateva companii foarte mari de minerit de carbune pana la finele lui 2020, un nou pas in incercarile celui mai mare producator mondial de carbune de a eficientiza acest sector, transmite Reuters.

- Datoria mondiala a atins un nivel record de 233.000 de miliarde de dolari in trimestrul al treilea din 2017, potrivit unei analize publicate joi de Institutul International pentru Finante (IIF), cel mai mare grup de lobby al sectorului financiar. Potrivit IIF, datoria sectorului privat non-financiar…

- Producatorul suedez de automobile Volvo Cars, detinut de firma chineza Geely, a anuntat joi ca in 2017 vanzarile sale au crescut cu 7% pana la un nou record de 571.577 unitati, gratie cererii solide pentru modelele XC60 si 90 pe principalele piete, in frunte cu Asia-Pacific, transmite Reuters.…

- Autoritațile sud-coreene au confiscat o a doua nava suspecta ca furniza petrol Coreei de Nord, incalcand sancțiunile internaționale, spun oficialii citați de BBC News. Vasul Koti sub pavilion panamez este ținut intr-un port langa orașul Pyeongtaek. Acesta este a doua nava interceptata de suc-coreeni…

- Directorul de vanzari al diviziei de smartphone-uri a Huawei Technologies din China, Teng Hongfei , a fost arestat sub suspiciunea de luare de mita, iar politia efectueaza o investigatie, a anuntat al treilea mare producator de smartphone-uri din lume, transmite Reuters. Huawei a devansat in ultimii…

- China a inchis, de la inceputul anului 2015, peste 13.000 de site-uri pentru ca au incalcat legea ori alte reguli, iar majoritatea oamenilor sustin eforturile guvernului de a face curatenie in mediul online, a anuntat duminica agentia Xinhua, citata de Reuters, scrie news.ro.Guvernul chinez…

- Zeci de oameni au ramas fara un loc de munca in Suedia, din cauza revoluției digitale. Angajații bancilor din aceasta țara sint inlocuiți cu roboți. Declarații in acest sens au fost facute de catre Autoritatea de Reglementare a Pietei Financiare din Suedia, citata de Bloomberg. Autoritațile suedeze…

- Ministerul chinez de Externe a criticat joi ceea ce a numit 'afirmatiile nechibzuite' ale Uniunii Europene, dupa ce blocul comunitar a introdus noi reglementari pentru a se apara de importurile excesiv de ieftine si a subliniat ca economia chineza se confrunta cu denaturari semnificative ale pietei…

- Kremlinul a denuntat marti 'caracterul imperialist' al noii strategii de securitate a Statelor Unite ale Americii, acuzand Washingtonul ca se agata de o 'lume unipolara', in timp ce Beijingul a criticat 'mentalitatea de Razboi Rece' a administratiei SUA, reiesita din acelasi document, transmite AFP.…

- Ambasada Chinei din Washington a transmis, marti, un mesaj in care a precizat ca cooperarea dintre SUA si China va aduce castiguri de ambele parti, in contextul in care Administratia Donald Trump a catalogat China drept ”competitor”, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Autoritatile de la Seul sustin ca in ultimul an hackerii de la Phenian au interprins mai multe atacuri cibernetice care au vizat tranzactii cu monede virtuale. Au reusit astfel sa fure peste 80 milioane de dolari, dar si informatii personale din 36.000 de conturi Bitthumb, una din cele mai…

- Tensiunile au crescut in ultimele zile, dupa ce un diplomat chinez a amenințat ca armata chineza ar invada Taiwanul daca vreo nava de razboi din S.U.A. ar face vizite pe insula pe care China le considera drept teritoriu propriu. Luni, avioanele de lupta chineze au efectuat "patrulei" in jurul…

- Presedintele american Donald Trump a facut apel la China ''sa utilizeze toate parghiile disponibile pentru a convinge Coreea de Nord sa renunte la provocarile sale'' si la cursa sa de inarmare nucleara, apel ce survine dupa ce Phenianul a testat cu succes o noua racheta balistica intercontinentala,…

- "Coreea de Nord a lansat o racheta neidentificata, spre est, din zona Pyongsong / Pyongan", a comunicat Statul Major al armatei sud-coreene. Zona Pyongsong se afla la nord de Phenian, iar racheta a fost lansata miercuri dimineata (marti seara, ora Romaniei). Oficiali din Coreea de…

- "Riscul major pentru economie este incertitudinea asociata procesului de iesire din Uniunea Europeana, care ar putea bloca peste asteptari bugetele private", se arata in raportul OCED. "Cu toate acestea, perspectivele mentinerii celei mai apropiate relatii posibile cu Uniunea Europeana ar…

- "Exista mai multa disponibilitate printre statele membre (UE) de aproba o extindere (fata de anul trecut)", a declarat Johannes Hahn, intr-un interviu pentru o publicatie din Austria. Albania, Macedonia, Muntenegru si Serbia sunt oficial tari candidate pentru aderarea la UE, in timp ce Bosnia…

- Autoritatile chineze intentioneaza sa subventioneze facilitatile de transport si stocare a cerealelor, ultimul efort al Beijingului de a moderniza cel mai mare sector agricol din lume, informeaza Reuters.

- China si Rusia vor participa luna viitoare, la Beijing, la un exercitiu comun antiracheta simulat pe calculator, a anuntat vineri Ministerul Apararii chinez, pe fondul ingrijorarilor ambelor tari in legatura cu desfasurarea sistemului american de aparare antiracheta THAAD in Coreea de Sud, relateaza…

- Unii oficiali de rang inalt din China practica vrajitoria si sunt dispusi sa creada mai degraba in maestri spirituali si in conceptele occidentale despre democratie decat in Partidul Comunist. Cel putin asa sustine demnitarul Chen Xi, care avertizeaza ca situatia reprezinta un pericol pentru supravietuirea…

- China a reafirmat joi ca propunerea privind 'dubla suspendare' inca reprezinta cea mai buna optiune pentru a reglementa problema nord-coreeana, transmite Reuters, conform agerpres.ro. Progresele rapide ale Phenianului in dezvoltarea armelor nucleare au alimentat tensiunile regionale, iar sanctiunile…

- Donald Trump a aratat duminica ca omologul sau chinez, Xi Jinping, a acceptat sa intensifice sanctiunile contra Coreei de Nord, ca raspuns la programul nuclear al Phenianului, transmite AFP. "Presedintele chinez Xi a declarat ca intensifica sanctiunile contra Coreei de Nord", a…

- Taiwanul este cea mai importanta și sensibila problema in relațiile Beijing-Washington, i-a declarat joi președintele chinez Xi Jinping președintelui american Donald Trump, aflat in vizita in China, inaintea implinirii unui an de la un apel telefonic inedit primit de Trump din partea președintei…