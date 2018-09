Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk a compus vestitul tweet despre delistarea Tesla si rascumpararea titlurilor companiei cu 420 de dolari/actiune influentat de semnificatia numarului 420 printre consumatorii de marijuana si pentru a-si distra prietena, cantareata rap Grimes, relateaza Bloomberg.

- CEO-ul Tesla, Elon Musk, a fost timis in judecata de catre ASF-ul american (SEC – Securities and Exchange Commission) pentru inducerea in eroare a investitorilor in momentul in care acesta a publicat pe contul sau de twiiter o presupusa intentie de a scoate Tesla de la bursa, scrie Bloomberg.

- Elon Musk i-a acordat un lung interviu comediantului Joe Rogan, iar in timpul discuției a fumat marijuana, a baut whisky și s-a jucat cu aruncatorul de flacari. Musk a vorbit despre viața lui, despre Tesla, despre inteligența artificiala și despre pasiunea sa pentru postarile de pe Twitter. Faptul ca…

- Elon Musk, CEO-ul Tesla, afectat vizibil de dificultatile cu care se confrunta compania lui si criticat pentru declaratiile sale controversate din ultima perioada, a starnit noi polemici in spatiul online dupa un interviu difuzat joi seara, in timpul caruia antreprenorul de origine sud-africana a…

- Politistii au deschis dosar penal pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce doi ingrijitori de la ZOO Brașov au fost atacati de un urs, in timp ce faceau curatenie in tarcul acestuia, in dimineața zilei de luni, 20 august. Pinguini si foci gri la ZOO Brasov. Adapost de 3.000.000 lei Un pui de jaguar…

- Mesajul lui Mihai Bendeac de ziua fratelui sau, Andrei, care astazi implinește 18 ani. Actorul a postat pe contul de socializare o fotografie cu fratele mai mic, iar urarile au curs lanț. Andrei Bendeac este elev al Liceului Bilingv. „George Cosbuc” din Bucuresti.”Sa fii fericit! Din august 2000,…

- Fondul Suveran de Investitii din Arabia Saudita (PIF) este in negocieri pentru a deveni un investitor important in Tesla, ca parte a planului sefului producatorului auto, Elon Musk, de a delista compania de la bursa, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. PIF, care…

- Musk a confirmat ca se gandeste la aceasta posibilitate si printr-un email adresat angajatilor si publicat pe site-ul companiei. O astfel de masura ar scoate Tesla din atentia Wall Street, dar i-ar putea limita accesul la capital. Operatiunea ar fi una dintre cele mai mari tranzactii de acest tip din…