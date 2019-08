Autorităţile centrale de la New Delhi reiau controlul asupra regiunii rebele Caşmir Aceste masuri fara precedent, pregatite in cel mai mare secret de nationalistii hindusi ai premierului Narendra Modi, ar putea duce la o revolta violenta a majoritatii musulmane din Srinagar, cel mai mare oras din Casmir. Numerosi locuitori ai acestei regiuni himalayene sunt ostili Indiei si atasati fata de autonomia lor care dateaza de la inceputurile republicii federale indiene, in urma cu sapte decenii.



Pentru a preveni tulburarile sociale, autoritatile indiene au desfasurat in ultimele zece zile inca 80.000 de membri ai trupelor paramilitare in aceasta zona deja puternic militarizata.



Locuitorii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Guvernul indian a anunțat luni ca revoca statutul autonom al Cașmirului. Decizia a fost anunțata în fața parlamentului de ministrul de Interne, Amit Shah, potrivit AFP. Autoritațile au luat aceasta decizie printr-un decret prezidențial potrivit caruia este desființat statul special al…

- In sesizare se aminteste ca data de 3 iulie Guvernul a adoptat OUG privind Codul administrativ, conform fundamentarii, codul venind sa raspunda unor serii de disfunctionalitati de fond si de tehnica legislativa ale reglementarilor existente, care afecteaza buna functionare a administratiei publice,…

- India va majora incepand de duminica taxele vamale aplicate asupra unei serii de 28 de produse importate din SUA, masura adoptata ca represalii comerciale dupa ce Statele Unite au retras cele mai importante preferinte comerciale acordate Indiei, relateaza agentia Reuters. In cadrul actiunilor sale impotriva…

- Ciclonul Vayu, care a avansat joi in Marea Arabiei, va afecta doar coastele vestice ale Indiei si nu va inainta pe uscat asa cum fusese prognozat initial, au anuntat joi serviciile de meteorologie indiene, citate de AFP si titrate de Agerpres. La ora locala 9:30 (4:00 GMT), sistemul depresionar tropical…

- Autoritatile indiene se pregatesc sa evacueze peste 300.000 de persoane care locuiesc pe coastele sale vestice in contextul in care un ciclon deosebit de puternic, Vayu, este asteptat sa loveasca joi dimineata acele regiuni din statul Gujarat, informeaza Reuters. Ciclonul Vayu, care s-a format in Marea…

- Donald Trump a confirmat sambata ca, incepand din 5 iunie, India va fi exclusa din acordul preferențial american asupra importurilor de marfuri de proveniența indiana. Inca din luna martie, Washingtonul avertizase India, principalul beneficiar al acordului preferențial rezervat țarilor in curs de dezvoltare,…

- Guvernul statului australian New South Wales a declarat ca zona Sydney se confrunta cu una din cele mai grave penurii de apa din anii 1940 si a precizat ca restrictiile vor ramane in vigoare pana saptamana viitoare.Ministrul australian al infrastructurii, Melinda Pavey, a afirmat ca este…

- 'India invinge din nou!', a scris pe Twitter premierul in functie, Narendra Modi, care vizeaza un nou mandat in fruntea guvernului acestei tari cu 1,3 miliarde de locuitori. 'Aceasta mare victorie este victoria increderii poporului in cinci ani de conducere progresista si puternica a prim-ministrului…