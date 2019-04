Autorităţile bulgare încearcă să oprească un flux de migranţi veniţi dinspre Grecia şi Turcia "In acest moment, putem spune ca situatia de la granitele Bulgariei este normala, dar trebuie sa ne intarim prezenta", a declarat ministrul de interne Mladen Marinov, in cadrul unei conferinte de presa comune la Sofia cu omologul sau de la Aparare.



Potrivit lui Marinov, situatia de la granite este monitorizata cu camere cu termoviziune si dispozitive de vedere nocturna, autoritatile bulgare sunt in contact cu partenerii specializati din tarile invecinate, patrulele politiei de frontiera au fost intarite si in preajma frontierei au fost instalate unitati ale jandarmeriei.



