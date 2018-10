Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile bulgare nu cred ca cetateanul roman retinut este autorul asasinarii jurnalistei bulgare Victoria Marinova, afirma Theodor Atanassov, seful Politiei din orasul Ruse, in timp ce surse din cadrul Politiei romane au transmis pentru MEDIAFAX ca romanul va fi eliberat.

- Ministerul de Externe al Romaniei a anuntat, marti, ca autoritatile bulgare nu au informat pana in acest moment Bucurestiul in legatura cu retinerea unui cetatean roman in cazul uciderii jurnalistei bulgare Viktoria Marinova. „Ambasada Romaniei din Bulgaria urmareste cu atentie acest caz si s-a adresat…

- Asasinul jurnalistei bulgare de investigatii Viktoria Marinova ar fi cetatean roman, potrivit presei bulgare. Informația apare in presa din Republica Moldova care relateaza ca autoritațile...

- MAE precizeaza, cu privire la informatiile conform carora un roman ar fi suspect in cazul uciderii jurnalistei bulgare Victoria Marinova, ca pana la acest moment autoritatile bulgare nu au notificat Ambasada Romaniei la Sofia si ca nu exista nici o cerere de asistenta consulara cu privire la un astfel…

- Suspectul retinut de autoritatile bulgare in cazul uciderii ziaristei bulgare Viktoria Marinova ar fi un roman cu cetatenie ucraineana, scrie presa locala, scrie Romania TV.MAE precizeaza, cu privire la informatiile conform carora un roman ar fi suspect in cazul uciderii jurnalistei bulgare Victoria…

- O persoana cu cetatenie romana, dar cu pasaport moldovenesc, a fost retinuta in cazul uciderii jurnalistei Victoria Marinova, anunta postul national de radio bulgar, care precizeaza ca informatia nu a...

- Un cetațean roman cu pașaport din Republica Moldova este primul suspect arestat in cazul uciderii jurnalistei bulgare Viktoria Marinova. Informația privind arestarea unui suspect in cazul uciderii jurnalistei bulgare a venit de la presa de la sud de Dunare, scrie realitatea.net.

- Poliția a reținut un suspect in cazul uciderii ziaristei Victoria Marinova, in varsta de 30 de ani, care a fost asasinata in localitatea bulgara Ruse in weekendul trecut, spun surse guvernamentale, relateaza Reuters.