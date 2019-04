Stiri pe aceeasi tema

- Sase pachete cu 170 kg de cocaina de puritate ridicata au fost gasite plutind pe Marea Neagra, in apropierea localitatii Sabla, nu departe de frontiera cu Romania, a informat ministrul de interne bulgar, Mladen Marinov, in sedinta de guvern de miercuri. Cocaina se afla intr-o vesta de salvare si era…

- Cocaina se afla intr-o vesta de salvare si era invelita in ambalaj rezistent la apa, transmite BTA. Potrivit ministrului Marinov, cel mai probabil este vorba despre un caz de predare de droguri pe mare. Autoritatile romane si bulgare lucreaza la acest caz din data de 5 aprilie. O mare cantitate…

- Autoritațile verifica litoralul romanesc in cautarea pachetelor cu cocaina care au aparut in mai multe stațiuni. Drogurile provin, cel mai probabil, din transportul esuat la finalul lunii martie pe plaja dintre Sulina si Sfantu Gheorghe, un transport care se pare ca era mult mai mare. In 48 de ore,…

- O operațiune de amploare se desfașoara de doua zile pe litoralul romanesc, unde peste 300 de polițiști, polițiști de frontiera și jandarmi cauta pachete cu droguri. De vineri seara și pana acum, au fost ridicate 131 de kilograme, anunța Poliția Romana. Autoritațile precizeaza ca operațiunea este inca…

- Autoritatile romane au facut cea mai mare captura de cocaina din ultimii trei ani. O tona de cocaina a fost indisponibilizata de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT).