- Consilierul Casei Albe, Kellyanne Conway, a declarat duminica ca nu crede ca președintele Donald Trump cunoștea în prealabil faptul ca fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, urma sa fie arestat de poliția britanica și acuzat de procurorii americani, relateaza Mediafax, citând Reuters. "Nu…

- Suedezul Ola Bini a fost retinut in timp ce incerca sa plece in Japonia, in aceeasi zi in care politia londoneza l-a arestat pe Assange, dupa ce Ecuadorul i-a retras acestuia azilul diplomatic.Parchetul general de la Quito a anuntat sambata inculparea 'unui cetatean suedez de 36 de ani…

- „Desigur ca Wikileaks deranjeaza. Adevarul insuși este adesea inconfortabil. Mai ales pentru organizațiile cu putere mare care doresc sa iși desfașoare afacerile departe de atenția publicului”, scrie jurnalistul german Matthias Von Hein, intr-un articol publicat pe site-ul Deutsche Welle. Arestarea…

- Ce se va intampla cu pisica fondatorului Wikileaks, dupa arestarea acestuia. Motanul lui Julian Assange, numit James, a devenit faimos in 2016. Felina a devenit atat de renumita, incat i-a fost creat un cont pe reteaua de socializare Instagram, sub numele „Pisica din Ambasada”, contul generand peste…

- Autoritatile de la Quito au afirmat ca o persoana apropiata fondatorului WikiLeaks Julian Assange, arestat joi in ambasada Ecuadorului la Londra unde se refugiase din 2012, este implicata, impreuna cu pirati cibernetici rusi, intr-un plan de destabilizare a presedintelui Lenin Moreno, relateaza AFP.…

- Autoritatile de la Quito au suspendat cetatenia ecuadoriana acordata fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, arestat joi la Londra in urma unei cereri de extradare prezentate de Washington, a anuntat joi ministrul de externe al Ecuadorului, Jose Valencia, potrivit DPA. Cetatenia ecuadoriana a lui Assange…